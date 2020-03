"ويسترن ديجيتال" تطلق مجموعة حلول التخزين WD BLACK للكمبيوتر ومنصات الألعاب في الشرق الأوسط

بعدما لاحظت شركة "ويسترن ديجيتال" أن الألعاب الموجودة في السوق اليوم تستخدم أحدث التقنيات في مجال التصميم الجرافيكي، وتسفيد في الوقت عينه من البيئات الغامرة كالواقع المعزز والواقع الافتراضي، تطلق الشركة مجموعة من حلول التخزين الخارجية والداخلية المصممة للحواسيب ومنصات الألعاب في منطقة الشرق الأوسط.

تستمر صناعة الألعاب المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي سجلت معدل نمو سنوي بنسبة 11% 1وأرباحًا بقيمة 4.8 مليار دولار في إطلاق الألعاب الجديدة خلال عام 2020. يواجه اللاعبون في معظم الأحيان تحدي التخزين، خصوصًا أن متوسط سعة وحدة التحكم ووحدة التخزين في جهاز الكمبيوتر هي 500 جيجابايت -1 تيرابايت، والاي قد تمتلئ بسرعة بعد تحميل عدد محدود من الألعاب.

بناءً على الأداء المميّز لـ WD_Black ™ SN750 NVMe ™ SSD الموجودة حاليًا في الأسواق، صمّمت "ويسترن ديجيتال" الحلول الخمسة الجديدة بكل عناية، آخذة في عين الاعتبار كيفية مواجهة تحديات التخزين، ومنطلقة من مصداقية الشركة وجودة منتجاتها. توفر هذه المنتجات الأداء العالي الجودة إلى جانب السعة المطلوبة لتساعد اللاعبين على الاستمتاع بلعبتهم من دون حدود. وتتضمن الحلول وسيط تخزينWD_Black® P50 Game Drive SSD ، الأول في القطاع من حيث تصل سرعة USB إلى 20 جيجابت في الثانية، بالإضافة إلى منفذ USB 3.2 gen 2x2 في محرك أقراص اللعبة. هذا وتشمل الحلول الخمسة الجديدة محرك أقراص WD_Black ™ P10 ومحرك أقراص WD_Black ™ P50 ومحرك لعبةWD_Black ™ D10 ومحرك أقراص WD_Black D10 Game Drive لـ Xbox One™و محرك أقراص WD_Black ™ P10 لجهاز .Xbox One

تساهم قيود الأداء والسعة التي يواجهها اللاعبون اليوم ضمن أنظمتهم الحالية، في الحدّ من قدرتهم على الاستفادة من التجارب الغامرة في الألعاب المتوفرة اليوم.

في هذا الإطار، قال خواجا سيف الدين، المدير التنفيذي الأول للمبيعات في شركة "ويسترن ديجيتال" في منطقة الشرق الوسط: "نحن نواجه التحديات الشائعة لتخزين الألعاب كي نفسح المجال لأحدث الإصدارات، سواء للاعبين الجدد أو أولئك الذين يبحثون عن أداء عالي الجودة. في إمكان اللاعبين الجدد أو المحترفين أن يحصلوا على مجموعة متنوعة من الألعاب في مكان واحد بفضل الإضافات الجديدة إلى محفظة WD_Black ™ الخاصة بنا.

ومن خلال تطبيق هذه الألعاب المبهرة في الحياة الواقعية، تكشف "ويسترن ديجيتال" عن حديقة ألعاب لنسخة هذا العام من مطعم Etisalat Beach Canteen، المكان الرئيسي حيث يقام مهرجان دبي للمأكولات. تقع حديقة ألعابWD Blackعلى شاطئ الجميرة خلف "سانسيت مول"، وتتيح مساحة غامرة للزائرين كي يستمتعوا بألعابهم المفضلة على الشاطئ حتى 14 مارس 2020.

وقد صُممت حديقة الألعاب لجميع الأعمار، لا سيما انها توفر تجربة الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى مساحات مخصصة لمنصات الألعاب. وستقام المسابقات على المسرح الرئيسي خلال الفعاليات المستمرة، موفرة فرصة للزائرين كي يربحوا مع "ويسترن ديجيتال"، التي ستتعاون مع شريكها في دبي "Yalla Esports" لإقامة ورشات عمل حول بناء حاسوب عالي الجودة وتصميم شعار اللعبة الإلكترونية الخاصة بكم.

كما سيتم استقبال الزوار في "فيرجن ميغاستور" بمول الإمارات في دبي عبر منطقة ألعاب WD BLACK، التي تتضمن آلة محاكاة قيادة السيارة عبر الواقع الافتراضي بالإضافة إلى عدد من الألعاب الأخرى. وفي حال تسجيل اللاعبين الأرقام القياسية في أي من الألعاب، سيكون في إمكانهم ان يربحوا الجوائز حتى مارس 7، 2020.

تفاصيل المنتج

المنتجات الجديدة في محفظة ألعاب WD_Black هي:

• محرك أقراص WD_Black ™ P10

• محرك أقراص صلب بسعة تصل إلى 5 تيرابايت - يحمل قرابة الـ 125 لعبة

• عامل الشكل المحمول مع منفذ USB 3.2 Gen 1

• أداء عالي المستوى لتحسين وحدة التحكم أو تجربة ألعاب الكمبيوتر

• ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات

محرك أقراص WD_Black ™ P50:

• وسيط تخزين ذو حالة ثابتة SSD يتضمن منفذ USB 3.2 gen 2x2 في محرك أقراص اللعبة، وهو الأول من نوعه في صناعة الألعاب مع سرعة تصل إلى 2000 ميجابايت / ثانية *

• سعة تخزينية إضافية تصل إلى 2 تيرابايت للحفاظ على الألعاب الشهيرة ولحفظ الألعاب الجديدة

• ضمان محدود لمدة خمس سنوات

محرك لعبة:WD_Black ™ D10

• تصل سعة الأقراص الصلبة إلى 8 تيرابايت - تستوعب حتى 200 لعبة 1

• سرعات تصل إلى 250 ميجابايت/ ثانية * وتصنف بـ 7200 لفة في الدقيقة مع تقنية التبريد النشطة

• ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات

محرك أقراص WD_Black D10 Game Drive لـ Xbox One™

• الأقراص الصلبة مزودة بسعة تصل إلى 12 تيرابايت لتوفير مجموعة ألعاب Xbox One وتطويرها – وتحمل حوالي 300 لعبة 1

• يتم حيازتها مجانًا عند الاشتراك بالعضوية لمدة ثلاثة أشهر في Xbox Game Pass Ultimate **

• سرعات تصل إلى 250 ميجابايت/ ثانية* مع ما يقارب الـ 7200 لفة في الدقيقة وتقنية التبريد النشطة

• ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات

محرك أقراص WD_Black ™ P10 لجهاز :Xbox One

• محرك أقراص صلبة بسعة تصل إلى 5 تيرابايت - يحمل ما يقارب 125 لعبة

• عضوية لمدة شهرين في Xbox Game Pass Ultimate مع كل عملية شراء، وهذا يتيح الوصول إلى أكثر من 100 لعبة على Xbox One والكمبيوتروكذلك على Xbox Gold Live

• أداء عالي للمساعدة في تحسين تجربة ألعاب Xbox One

• ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات

الأسعار والتوافر

تتوفر محفظة WD Black حاليًا لدى بعض تجار التجزئة ومحال البيع والمتاجر التي تبيع منتجات "ويستيرن ديجيتال". تتراوح سعة محرك الأقراص WD_Black ™ P10 بين 2 تيرابايت و5 تيرابايت ويتراوح سعره من 349 إلى 549 درهمًا إماراتيًا. أما محرك أقراص WD_Black ™ P50، فيأتي بسعة تتراوح بين 500 جيجابت و2 تيرابايت ويتراوح سعره بين 784 إلى 2249 درهم إماراتي. وتبلغ سعة محرك الأقراص WD_Black D10 Game Drive8 تيرابايت وسعره 899 درهم إماراتي. أما محرك أقراص WD_Black D10 Game Drive لـ Xbox One™ فسعتها بين 3 إلى 5 تيرابت وسعرها بين 429 و599 درهم إماراتي. قد تختلف الأسعار وفقًا لنوع المنتج وسعته. من خلال تمكين إمكانيات البيانات، تقدم "ويسترين ديجيتال" أوسع مجموعة من المنتجات والحلول في صناعة الألعاب لمساعدة الأشخاص على حفظ محتواهم وإبقائه والوصول إليه وتحويله.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.wdblack.com