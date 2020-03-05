بعد تعليق الدراسة.. الإمارات تعزز تجربة التعلم عن بعد

أعلنت "عنكبوت" شبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث، عن استعدادها الكامل لضمان استمرارية عمليات التعلم عن بعد وتوفير سلاسة جميع الخدمات الشبكية المتعلقة بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي.

وام- أعلنت "عنكبوت" شبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث والتي تديرها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وتم تأسيسها بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات وصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لضمان استمرارية عمليات التعلم عن بعد وتوفير سلاسة جميع الخدمات الشبكية المتعلقة بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.

ويضمن مركز البيانات في شبكة عنكبوت جودة الأداء والحماية دون أي انقطاعات كما تقوم بتوفير العديد من المزايا التي تشمل الحلول المتخصصة والأمن دون تعطل أو توقف على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وقال فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة "عنكبوت": ستقوم خدمات عنكبوت السحابية بتأمين الاستمرارية في العمليات من خلال الدعم الآمن والمرن والذي يستمر طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة وتحت أي ظرف.

وأضاف: تكمن أولويتنا كمزود رئيس للخدمات الشبكية التعليمية في ضمان سير العمليات بفعالية في حالات التعلم عن بعد والخدمات المكتبية وحوسبة البحوث وإمكانية الدخول إلى التطبيقات المختلفة.

وقال: إيماناً بقدراتنا والتي طالما أثبتناها بجهودنا، نتوقع أن يصل دعمنا اليومي والشامل للعمليات الأكاديمية والبحثية المتخصصة إلى جميع المؤسسات التعليمية داخل الدولة.

وتقدم عنكبوت العديد من الخدمات والتطبيقات والتي ترتكز عليها المؤسسات الأكاديمية في الدولة والتي تشمل نظام إدارة التعليم ونظام إدارة المكتبات والأمن الإلكتروني لخدمات منصة التواصل عبر الفيديو ومركز بيانات مخصص للبرامج واتصال غير محدود بالشبكة لخدمة المؤسسات التعليمية والبحثية.

كما تقوم بتوفير جميع المتطلبات المؤسسية اللازمة حيث تربط شبكة "عنكبوت" 34 مؤسسة للتعليم العالي مع الشبكات التعليمية في جميع أنحاء العالم.

وتساهم "مزون" الخدمة السحابية الديناميكية والآمنة التي تقدمها "عنكبوت" في دعم التعليم والبحث والتطوير في دولة الإمارات وتعزيز الخبرات الأكاديمية من خلال توفير الحلول التكنولوجية.