هيئة الشارقة للتعليم الخاص تستعد لتنفيذ مبادرة التعلّم عن بعد

أوضحت الهيئة أنه تم اختيار خمس مدارس للمساهمة في إعداد نموذج للتعلم عن بعد وبينت أنها ستكون جاهزة مع بداية الأسبوع المقبل استعداداً لتعميمها على بقية المدارس الأخرى.

وام- بحثت هيئة الشارقة للتعليم الخاص خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمشاركة مجلس مديري المدارس الخاصة إمكانية إتاحة التعلم عن بُعد للطلبة بتشغيل حساب الطالب في نظام التعلم الذكي والتطبيقات التي سيسمح للمعلمين والطلبة من خلالها عرض المناهج التعليمية إلكترونياً على أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف المحمولة الخاصة بهم.

وأوضحت الهيئة أنه تم اختيار خمس مدارس للمساهمة في إعداد نموذج للتعلم عن بعد وبينت أنها ستكون جاهزة مع بداية الأسبوع المقبل استعداداً لتعميمها على بقية المدارس الأخرى.

واستمعت الهيئة خلال الاجتماع الى العديد من الآراء والمقترحات الخاصة بتسهيل وتسريع تطبيق المبادرة في ضوء الخبرات الأكاديمية والتقنية الكبيرة التي تمتلكها.

و قالت د. محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بعد صدور التوجيهات الوزارية لمبادرة التعلم عن بعد باشرت الهيئة على الفور بتطبيق الإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرة وبحث الإستعدادات الممكنة لتطبيقها بشكل ميسر وفق أعلى درجات النجاح خدمة لأبنائنا الطلبة وحرصاً على سير العملية التعليمية بأمان واطمئنان.

وأضافت د. الهاشمي انه طلب خلال الاجتماع من المدارس الخاصة التي تنضوي تحت إدارة الهيئة تقديم خطط التحول إلى التعلم عن بعد وفق إمكاناتها ومناهجها من دون إرهاق أي مدرسة بإجراءات تفوق إمكاناتها وقدراتها على الإستجابة لمتطلبات المبادرة ونتوقع أن يقدم الجميع أداء طيباً يلبي الطموحات بشكل ينسجم مع تطبيق المبادرة على أرض الواقع قريباً.

ومن جانبه قال سعادة علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص ان الهيئة تواصل متابعة البيئة الصحية للتعليم في إمارة الشارقة وأصدرت مجموعة من القرارات الإدارية والإرشادية التي تضمن حماية الطلبة وكان التجاوب معها متميزاً مشيدا بجميع المؤسسات التعليمية والتدريسية وكذلك جهود أولياء الأمور الذين أبدوا رغبتهم بتقديم المساعدة ونحن واثقون من نجاح جميع الإجراءات في ضوء الوعي الكبير لدى المعنيين بالعملية التعليمية والصحية.

وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أعلنت عن تشكيل لجنة لدراسة مبادرة التعلم عن بعد عند الأزمات ودراسة التطبيق المتبع في خمس مدارس خاصة في الشارقة كمرحلة تجريبية على أن يتم تعميم نتائج التجربة والتوصيات على جميع المدارس الخاصة بالإمارة خلال أسبوعين.