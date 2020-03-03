الإمارات: تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي اعتباراً من الأحد المقبل

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد.
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد.
وقالت الوزارة عبر "تويتر": "التربية تعلن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد.. وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية".
#عاجل_وام | التربية تعلن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة #التعلم_عن_بعد.. و تعطيل طلبة المدارس و مؤسسات #التعليم_العالي بدءاً من الأحد المقبل و لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية. pic.twitter.com/G8cyX2fyzE— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 3, 2020