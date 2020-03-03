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الثلاثاء 3 مارس 2020 10:30 م

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الإمارات: تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي اعتباراً من الأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد.

الإمارات: تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي اعتباراً من الأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد.
وقالت الوزارة عبر "تويتر": "التربية تعلن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد.. وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية".

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