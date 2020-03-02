الإمارات: تطبيق "التعلم عن بعد" لـ 3 أيام لمواجهة الأزمات في المدارس

تعتزم وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام الدراسة عن بعد بجميع مدارس الدولة الرسمية اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، لتعزيز أمن وسلامة الطلبة خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا

تعتزم وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام الدراسة عن بعد بجميع مدارس الدولة الرسمية اعتباراً من غدٍ الثلاثاء ولـ3 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها لتعزيز أمن وسلامة الطلبة خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المنتشر حالياً بمختلف دول العالم.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت مبادرة التعليم عن بعد لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تواجه تحقيق متطلبات المدرسة الإماراتية بمختلف مناطق الدولة.

وحددت 6 دوافع لتطبيق نظام التعليم عن بعد من بينها تخفيف الضغط الطلابي على المؤسسات التعليمية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، إلى جانب التغلب على العائق الزمني والجغرافي.

كما تضمنت الدوافع الاستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة ومن التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، إضافة إلى أن التعليم عن بعد يجعل الباب مفتوحاً أمام الجميع.

ووفقاً للمبادرة التي حصلت صحيفة «الرؤية» على نسخة منها تعتزم الوزارة تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام التعليم عن بعد اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3/3/2020 من خلال برنامج تدريبي يستهدف المعلمين والطلبة وأولياء الأمور.

ووجهت المعنيين بالمبادرة للدخول على منصة التدريب بهدف الاطلاع على كيفية تطبيق الدروس التفاعلية للتعليم عن بعد، إلى جانب إعداد الجداول الزمنية لخطة المواد التعليمية لكل حلقة دراسية.

وخصصت يوم الثلاثاء لطلبة الحلقة الأولى لتدريس مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة المسائية لمدة ساعتين من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.

كما خصصت الوزارة يوم الأربعاء الموافق 4/3/2020 لطلبة وطالبات الحلقة الثانية لتدريس مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات في نفس الموعد المشار إليه.

واختلف الأمر قليلاً بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية، إذ من المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي في الفترة الصباحية لمدة 5 ساعات يوم الخميس الموافق 5/3/2020 لتدريس كل من اللغة العربية والإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء.

وأفادت الوزارة بأن دوام طلبة الحلقة الأولى والثانية اليوم وغداً سيكون بالنسبة للمدارس التي يبدأ دوامها من الساعة 7:15 حتى الساعة 11:00 صباحاً، بينما المدارس التي يبدأ دوامها الساعة 8:00 صباحاً سينتهي في تمام الساعة 11:45 صباحاً.

واشترطت الوزارة أن يكون دوام الهيئة التدريسية والإدارية متزامناً مع دوام الطلبة، مشددة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الدروس التفاعلية خلال المواعيد المشار إليها.

ولفتت إلى ضرورة التأكد من سلامة الأجهزة الإلكترونية لطلبة الحلقة الأولى والثانية وإيجاد الحلول البديلة بالتعاون مع أولياء الأمور، إلى جانب التأكد من تفعيل مبادرة التعليم عن بعد للطلبة من خلال المتابعة على بوابة التعلم الذكي.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة متابعة مدى التزام المعلمين لتفعيل المبادرة خلال الفترة الزمنية المحددة لمختلف القطاعات الصفية المتزامنة بين المعلمين والطلبة.

وأوضحت أنه في حال وجود أي تحديات أو صعوبات تواجه المعلمين أو الطلبة يجب التواصل مع فريق الدعم الفني، وفي حال عدم الاستجابة السريعة لا بد من اتباع الجدول التصعيدي للشكاوى.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى توفير جاهزية البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في المنازل من خلال توفير الإنترنت والمكان المناسب والمظهر العام للطلبة.

كما دعت إلى توفير جهاز إلكتروني لاستخدامه في التعليم عن بعد «حاسوب، أجهزة لوحية، هاتف ذكي»، لافتة إلى أهمية تشجيع الطلبة على ممارسة نظام التعليم عن بعد بهدف الحرص على استكمال جميع الدروس التعليمية.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بإلزام الطلبة بالوقت الزمني المخصص لحصص التعليم عن بعد، إلى جانب الالتزام بالسياسة العامة لاستخدام الأجهزة التعليمية أثناء مشاركتهم في الحصص التفاعلية، وذلك بعدم التصوير والاطلاع المباشر على البث.