الإمارات: تعليق الدراسة في حضانات الأطفال بدءا من غد الأحد

تعليق الدراسة في حضانات الاطفال على مستوى الإمارات بدءا من غد الأحد، وكافة الأنشطة والفعاليات المدرسية

أعلن معالي حسين الحمادي ، وزير التربية والتعليم ، تعليق الدراسة في حضانات الاطفال على مستوى الدولة بدءا من غد الأحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وذلك في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، بحسب صحيفة البيان.

وأكد الحمادي تعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة.

واوضح أنه وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتقليل والحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا الجديد) فقد تقرر إيقاف جميع الأنشطة و الرحلات والفعاليات المدرسية الداخلية والخارجية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن عدد الطلبة الذين كانوا يتواجدون في طواف الإمارات 131 طالباً ولم يحتكوا مع المصابين ولكن يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم ووضعهم في منازل مع توفير الدعم التربوي والصحي.