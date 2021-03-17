برج العرب جميرا يطلق عرضا جديدا للإقامة

أعلنت مجموعة جميرا دعوتها لضيوفها إلى التمتع بالإقامة لليلة ثالثة مجاناً عند الحجز لمدة ليلتين في فندق برج العرب جميرا، الشهير على مستوى العالم بتصاميمه الفاخرة وأجوائه المذهلة وخدماته المتميزة والتزامه المتواصل بتمكين ضيوفه من عيش أروع اللحظات التي لا تنسى وصولاً إلى أدق التفاصيل.

وبفضل ما يوفره من تجارب استثنائية ولحظات خاصة، يأتي هذا العرض ليتيح لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة اغتنام إقامتهم في فندق برج العرب جميرا للتمتع بأعلى مستويات الرفاهية لليلة إضافية عند الحجز لمدة ليلتين خلال شهر مارس. وسواء للاحتفال بمناسباتكم الخاصة أو اصطحاب صغاركم في عطلة عائلية ممتعة، أو استكشاف الصرح الأشهر في دبي، سارعوا لخوض رحلة استثنائية لا تضاهى للتعرف على المساحات المصممة بعناية والاستمتاع بالتجارب الساحرة والمشوقة في برج العرب جميرا.

وبأجنحته الفاخرة ونوافذه التي تمتد من الأرض حتى السقف وتوفر إطلالات ساحرة على الخليج العربي وأفق دبي، يوفر الفندق تجربة إقامة لا تضاهى، حيث يمكن للضيوف التمتع بالمناظر الخلابة ومجموعة مستلزمات متميزة من "هيرمس" (Hermès)، والخدمة عالمية المستوى التي يوفرها كبير المساعديين الشخصي.

ويمكن للضيوف الراغبين بالاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة قبل حلول شهر رمضان المبارك وتمضية أمتع الأوقات في مطعم "سال" الذي يوفر تجربة جديدة وأنيقة لأنماط الحياة المتميزة على تراس برج العرب جميرا، حيث تلتقي الفخامة في الوجهة المطلة على المسبح والشاطئ مع أشهى المأكولات التي تلبي مختلف الأذواق. وإلى جانب "سال"، يضم الفندق العديد من المطاعم الاستثنائية التي يديرها طهاة حائزون على نجوم ميشلان، بدءاً من الأطباق الفرنسية في "المنتهى" وصولاً إلى شاي الأصيل والمخبوزات الطازجة في "صحن الدار".

ولتجربة استرخاء مثلى، يمكن للضيوف الاستمتاع بخدمات استثنائية على يد خبراء "تاليس سبا"، الوجهة المذهلة على ارتفاع 150 متراً فوق المياه الخليج العربي المتلألئة، أو التنزه على الشاطئ الخاص الممتد على مسافة كيلومترين من الرمال البيضاء الناعمة، إضافة إلى الدخول المجاني إلى نادي "سمر سولت الشاطئي" في جميرا النسيم. وتحظى العائلات أيضاً بدخول مجاني غير محدود إلى حديقة وايلد وادي المائية ونادي جميرا للأطفال.

وعلاوة على ذلك كله، يوفر الفندق أيضاً مزيداً من التجارب الاستثنائية التي تلبي تطلعات جميع الضيوف، فسارعوا لزيارة الموقع الإلكتروني: Jumeirah.com/BAAStay3Pay2 للحجز قبل يوم الأربعاء 31 مارس والحصول على ليلة ثالثة مجاناً عند الحجز لمدة ليلتين. يسري العرض على الحجوزات قبل 31 مارس 2021 للإقامات حتى 30 سبتمبر 2021.