افتتاح أول فندق من مجموعة جراند حياة في المملكة العربية السعودية

أعلنت مجموعة حياة للفنادق اليوم عن افتتاح فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر في المملكة العربية السعودية، وهو أول فندق للعلامة في المملكة.

يقع الفندق الفاخر المؤلّف من 368 وحدة فندقية بما فيها 54 شقة فندقية في قلب مدينة الخبر، والتي تعد مركز الأعمال والتجارة في المملكة، ويتّصل الفندق بجسر يمتد إلى الراشد مول. فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر هو سادس فندق يحمل علامة حياة الفندقية في المملكة العربية السعودية، وخامس فندق لعلامة جراند حياة في الشرق الأوسط، ما يجعل هذا الافتتاح خطوة مهمة في استراتيجية مجموعة حياة التوسعية في المنطقة بحسب بيان المجموعة.

ويلفت نزار وشاح المدير العام لفندق وريزيدنس جراند حياة الخبرإلى الافتتاح بالقول: "لا يسعنا التعبير عن مدى سعادتنا بافتتاح أول فندق لعلامة جراند حياة في المملكة العربية السعودية اليوم، نحن نتطلع إلى الترحيب بالضيوف الذين يسعون لقضاء أروع اللحظات في هذه الوجهة الاستثنائية. لا شك أن فندق وريزيدنس جراند حياة الخبر هو الوجهة المثالية لهم إذ يحتفي بالضيوف بطرق تتجاوز كل التوقعات إن كان من خلال تقديم أرقى أطباق الطعام أو الخدمات الفندقية الفاخرة أو من خلال التصميمات المبهرة".

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح الفندق على مراحل، بدءًا من 120 غرفة وجناح بالاضافة الى 20 شقة فندقية. وتشمل المرحلة الأولى افتتاح خدمات الضيافة على مدار اليوم، وصالة الردهة، وقاعات الحفلات، ومركز اللياقة البدنية، والنادي الصحي. ومن المتوقع افتتاح غرف الضيوف المتبقية إلى جانب مطعمي روزالي وساكانا هاوس في المرحلة الثانية في فبراير 2021. وستشهد المرحلة الثالثة والأخيرة افتتاح الشقق الفندقية المتبقية في مارس 2021.