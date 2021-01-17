كيف يمكنك زيارة إكسبو دبي هذا الشهر؟

سيفتح جناح الاستدامة"تيّرا"، أبوابه للجمهور ابتداء من 22 يناير، وسيتبعه في وقت لاحق في الربع الأول من العام 2021 كل من جناح التنقل "ألِف"، وجناح الفرص "عالم الفرص". ويمكن حجز تذاكر العرض الأول للأجنحة ابتداء من 16 يناير عبر الرابط المخصص للحجز، وتبلغ كلفة كل زيارة 25 درهما إماراتيا. ونحث الزوار على الحجز المسبق، إذ ستكون التجربة متاحة خمسة أيام في الأسبوع ضمن ساعات عمل محدودة ومقيدة بالسعة الاستيعابية، نظرا إلى ضرورة التقيّد بتدابير معزَّزة للصحة والسلامة.

وخلال أيام الأسبوع سيتمكن 3000 ضيف يوميا من الاطلاع على جناح الحياة المستدامة مع حد أقصى 5000 ضيف في عطلات نهاية الأسبوع ، ويمكنهم القيام بذلك مقابل 25 درهمًا للشخص الواحد.

يُلهم الإرث الدائم لإكسبو 2020 الجيل القادم للتفكير بشكل أكثر عمقا في جناح الاستدامة، ويتم إرشاد الزوار في رحلة عبر الزمن ، تحت ظل `` أشجار الطاقة '' التي تتعقب الشمس لتسخير الطاقة الشمسية.

يذكر أن المعرض سيفتح أبوابه في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل، ومن المقرر أن يستمر الحدث العالمي حتى 31 مارس آذار 2022.