حجوزات قوية في منتجع شاطئي بإمارة الفجيرة

تشهد المنطقة الشرقية في الإمارات العربية المتحدة عودة تدريجية للحركة السياحية، أكد متحدث باسم منتجع ساندي بيتش إن شهر نوفمبر يعد موسم الذروة السياحي لديهم مع حجوزات قوية في الوقت الراهن. وأضاف بأن موسم الذروة يمتد حتى شهر مارس العام القادم. وأضاف بأن اشهر الصيف تشهد دوما اقبالا كبيرا لأن الموقع يعد الاختيار الأول للمقيمين في الإمارات ممن يرغبون بوجهة هادئة بعيد عن صخب المدينة، كما أن درجات الحرارة تقل بحوالي 8 درجات مئوية.

أما عن تأثر المنتجع بجائحة كوفيد 19، يشير المصدر إلى أن موقع المنتجع وتصميمه الخالي من المصاعد والغرف المزدحمة، كون المنتجع مترامي الأطراف ويمتد أفقيا على الشاطئ بتصميم فريد في الإمارات العربية المتحدة، وبالتقيد ببروتوكولات الجهات الحكومية منذ وصول الضيوف وخلال إقامتهم. وأضاف إن المنتجع يواظب على تعقيم الأماكن المشتركة بانتظام مع مواكبة المنقذين ومسؤولية الأمن والسلامة لضمان التباعد الاجتماعي والتقيد بها.

ويقول إن المنتجع يقيد عدد المصطافين على الشاطئ لضمان عدم حدوث ازدحام فيه.

وعن طبيعة زوار المنتجع يؤكد المتحدث باسم ساندي بيتش إن غالبية ضيوف المنتجع يأتون من فئات متنوعة جدا فهناك المهتمين بصحتهم والعائلات التي تسعى للمغامرات والأنشطة العديدة لأولادها من جيل الألفية في نهاية الأسبوع نظرا للرياضات البحرية والأنشطة المتعددة التي يقدمها المنتجع. وهناك أيضا من يحبون الاسترخاء في أجواء هادئة.

ماذا عن توقعات المستقبل القريب للسياح؟ يجيب بالقول:"لطالما كان منتجعنا محطة توقف رئيسية للسياح في الإمارات العربية المتحدة ، لكننا نتوقع أن يستغرق السوق بعض الوقت قبل أن يتعافى تمامًا. لأكون صريحًا ، من الصعب تخيل عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الوباء قبل عام 2022، ولحسن الحظ بالنسبة لنا ، يريد أولئك الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة الابتعاد عن الزحام ويسمح منتجعنا بذلك، ومنتجعنا واسع للغاية ومنتشر بطريقة تقلل من الاتصال بالناس.

ما هي أهم الأشياء الفريدة في منتجع ساندي بيتش الفجيرة؟

بلا شك ، الشيء الأكثر تميزًا في ساندي بيتش Sandy Beach هو شاطئنا مع جزيرة سنوبي Snoopy الشهيرة. أيضًا ، ركزنا في الغالب على توفير ملاذ آمن على الشاطئ لضيوفنا ، وخاصة العائلات التي لديها أطفال صغار. نحب أن نعتقد أن Sandy Beach يذكرنا بقرى الشاطئ الصغيرة التي تسمح بالاستكشاف. كفندق تراثي ، ترى إرثنا من خلال التصاميم وأنماطها المختلفة المبنية داخل المنتجع وحوله. هذا يجعل الناس يشعرون بأنهم على الأرض ، فنحن نبني على الحنين إلى الأوقات الأبسط حيث تركز تجربة الشاطئ الأصيلة على الطبيعة ووسائل الراحة.



أما عن خطط المنتجع لعام 2021، يجيب بالقول:" هناك المزيد من التجديدات الرئيسية لتحسين المنتجع ، مع الحفاظ على السحر والجو الذي يولد تجربة ساندي بيتش، و افتتحنا مؤخرًا بركة السباحة اللامتناهية وحديقة ألعاب مائية للأطفال، وبدأنا مؤخرا بالعمل لافتتاح مطعم شاطئي فريد من نوعه على الرمال. لقد بدأنا أيضًا برنامج تجديد الغرف والشاليهات حيث نهدف إلى الارتقاء بمعاييرنا، كمنتجع مدار عائليًا نأمل أن نوفر لضيوفنا الرعاية وأن نستمر في الاستماع إلى ملاحظاتهم، وكانت إحدها توسيع عروض التجارب والرياضات البحرية من خلال إطلاق مغامرات سنوبي SnoopyAdventures و SnoopyWellness ، التي تركز على المشي لمسافات طويلة والتأمل واليوغا وركوب الدراجات الجبلية. أيضا المناسبات الخاصة في الجبال وعلى الشاطئ. هدفنا هو تحويل ساندي بيتش Sandy Beach إلى وجهة للمغامرة والعافية والاسترخاء.