دبي: افتتاح قريب لـ بالم ويست بيتش

أعلن اليوم عن قرب إنضمام معلم "بالم ويست بيتش" الجديد المميز إلى شواطئ النخلة جميرا من "نخيل مولز" ليكون وجهة مميزة تفتح أبوابها هذا الأسبوع ، للاستمتاع بلحظات غروب الشمس وتناول المأكولات والحياة الليلة والأنشطة الترفيهية والرياضات المائية



وسوف يشكل "بالم ويست بيتش" الذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور هذا الأسبوع،أفضل أماكن للإقامة في الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يمكن للعائلة بأكملها الاستمتاع بها و سوف يكون مقصداً مفضّلاً طوال اليوم للممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضات المائية على شاطئ البحر، بالإضافة إلى التمتع بأجمل المناظر المطلّة على أفق دبي الواسعة.

وتضم هذه الواجهة البحرية ممشاً يمتد لمسافة 1.6 كيلومتر على طول الكورنيش والشاطئ، حيث يمكن للزوار التنزه وممارسة رياضة الهرولة عليه. كما يُسمح اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى "بالم ويست بيتش" الذي يُعتبر موطناً لأفضل منتزه تصطف على جوانبه 300 شجرة نخيل، في حين تضيء الأنوار مساراته المخصصة للمشي وممارسة رياضة الركض عند حلول الظلام.



استمتعوا باللحظات الجميلة على هذا الشاطئ الذي يشكل بالفعل وجهة حقيقية للتسلية ومفهوم الإقامة، حيث يمكن للزوار التنعم بالمرح على مدار الساعة، بدءاً من ممارسة هواية الجري الصباحي وتناول وجبات الفطور بهدوء مقابل البحر والاسترسال في قراءة كتبكم المفضّلة أو بناء القلاع الرملية، وصولاً إلى التقاط الصور على خلفية لحظات غروب الشمس المثالية في "بالم ويست بيتش". كما إنه بإمكان الزوار الاختيار من بين مجموعة من المطاعم المطلة على مياه البحر، بما في ذلك: مطعم "كوكو باي" الجديد، "جونز ذا جروسر" و"ابرونز آند هامرز"، بالإضافة إلى عدد من المطاعم التي تم افتتاحها مؤخراً مثل "لاكي فيش" و"سنيور بيكو" و"أورانج كاميليون" وغيرها.



كما يضم "بالم ويست بيتش" 8 فنادق من فئة الخمس نجوم: "فيرمونت النخلة" و"فايف بالم جميرا" و"سوهو نخلة جميرا" و"أداجيو ابارتهوتل" و"بيبلوس" و"هيلتون نخلة جميرا"، بالإضافة إلى "ون بالم".

يمكن لزوار "بالم ويست بيتش" الاستمتاع بمجموعة من الرياضات المائية المليئة بالتشويق، بما في ذلك التجديف بالكاياك والغوص الافتراضي والتجديف وقوفاً على الألواح وركوب الأمواج بالقوارب الكهربائية والدراجات البحرية والقوارب وغيرها.. وسوف يتوفر في الموقع أيضاً، عربات شاطئية ممتعة ومبهجة للمساعدة في التجول، بالإضافة إلى مرافق لركن السيارات ومواقف مغطاة تتسع لـ 500 مركبة.