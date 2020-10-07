دبي: فندق الجداف روتانا يستعد لافتتاح أبوابه في نوفمبر 2020

أعلنت مجموعة روتانا لادارة الفنادق عن موعد افتتاح فندقها الجديد من فئة الخمس نجوم فندق الجداف روتانا، في نوفمبر 2020 بمنطقة الجداف.

وتقول روتانا إنها تواصل تنفيذ خططها التطويرية بشكل ثابت على الرغم من البيئة الحالية الصعبة التي يواجهها العالم ، ويأتي افتتاح الفندق في الموعد المقرر ليكون الفندق 35 ضمن محفظة المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، جاي هاتشينسون: "نعلن وبكل فخر أن فندق "الجداف روتانا" سيفتح أبوابه في نوفمبر المقبل ، على الرغم من أن السنة الحالية هي من أصعب السنوات التي واجهها قطاع الضيافة العالمي على الإطلاق ، يأتي ذلك في ظل القيادة القوية لروتانا ورؤيتها الثابتة للمستقبل، نحن كمجموعة ملتزمين بخططنا التوسعية وبمواصلة تقديم مساحات مريحة وفاخرة للضيوف. فندق "الجداف روتانا"، في قلب مدينة دبي النابض، سيجسد بالتاكيد أسلوب حياة روتانا المتميز".

يقع الفندق الجديد في منطقة الجداف المزدهرة ، ضمن مجتمع أعمال ونمط حياة رائد يربط بين دبي القديمة والجديدة ، سيضم الفندق 318 غرفة وجناح مفروشة بأناقة بإطلالات خلابة على أفق المدينة والمسبح الرائع. تم تصميم الفندق وفق رؤية تعكس الإيجابية وحس الأناقة المعهودة لدى وجهات علامة روتانا، حيث يضم أجنحة واسعة تزدان كل منها بتصاميم عصرية وأثاث فاخر ومجموعة من المرافق المجهزة على نحو متكامل و من وسائل الراحة التي ترحب بالضيوف بأسلوب روتانا الحقيقي.