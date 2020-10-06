هل يمكن الاستمتاع برفاهية هانئة في وسط دبي؟

يستقبلك فندق جراند كوزموبوليتان دبي، فندق الخمس نجوم الواقع في قلب مدينة دبي بالقرب من مول الإمارات، بترحيب وود لافت من الموظفين وحتى مع اللمسات الذكية في حسن الاستقبال.



ولن تجد بسهولة مثيلا للتوازن بين التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة وكرم الضيافة والتعامل الودود من الموظفين لدى هذا الفندق الذي افتتح في يوليو الماضي. ويستمتع الضيوف بإلاقامةً المريحة في غرف سوبيريور الفسيحة والمثالية للعائلات أو الأزواج، حيث تستقبلهم أطباق الترحيب من العصير والفاكهة وبأكثر من لفتة لطيفة.



تبدأ يومك مع الافطار على نمط البوفيه المفتوح الذي لا تمسه الأيدي، أي يكفي أن تشير للطبق أو الطعام الذي تريده ليقوم مساعد الطاه بتقديمه لك على طبق أو الإضافة من أصناف أخرى، وهو أروع شيء للتخلص من عيوب مائدة البوفيه المفتوح، حيث لا مجال لإفساد الطعام بكثرة الأيدي التي قد تلوثه.

كذلك الحال مع وجبتي الغداء والعشاء، فإما أن تختار تناول طعامك في الغرفة أو في المطعم. وتميزت وجبات المطعم بذوق رفيع وخيارات شهية عديدة ستجعل تفكر مرارا بأهمية المحافظة على توزان صحتك من خلال اعتياد التمرين في صالة اللياقة البدنية ماتريكس التي تفتح أبوابها لاستقبال الضيوف على مدار الساعة وتتضمن أحدث التجهيزات مع خيارات ترفيهية لائقة في الأجهزة فيها، مما يجعل هذا الفندق مثاليا للملاذ العائلي في أيام في الأسبوع.



وتكتمل الإقامة المريحة مع مركز دريم ووركس سبا الصحي، الذي يضم وغرفة بخار وساونا، ومع السبا يوجد مساج بالي على أيدي خبيرات متمرسات باحترافية يضمنها امتياز دريم وركس العالمية، وفيه ستة أجنحة مخصصة لجلسات التدليك التي تجعل اقامتك أشبه بالإقامة بأفضل المنتجعات الصحية مع تجربة الوسائل المثالية للراحة والاسترخاء بعد يومٍ شاق للتخفيف من الضغط والإجهاد. وقد يغالبك النعاس حتى في الصباح لو قمت بتجربة مساج بالي نظرا لمرافقتها بالموسيقى الهادئة والأجواء التي تزيل التوتر من العضلات وحتى الضغط النفسي والتوتر، والأكيد أن ساعة كاملة من هذه التجربة لتسم الابتسام على وجهك وتمنحك شعورا كبيرا بالطاقة والحيوية، فلا تتردد بتدليل نفسك الاستفادة من حسومات بنسبة 25% على كافة علاجات منتجع "دريم ووركس سبا" الصحي.



ويمرح أفراد العائلة في جراند كوزموبوليتان دبي حيث تتوفر خيارات الاسترخاء بجوار حوض السباحة مع حوض السباحة الخاص بالأطفال فيما يسترخي الكبار في الاستجمام والسباحة مع حوض السباحة المتماهي مع الأفق (انفينيتي)، زالمزود بنظام تحكم في الحرارة، والذي يتمتع بإطلالات مميزة على المدينة من موقعه على السطح.

كما سيسرك موقع الفندق على بعد خطوات من مول الإمارات ومن محطة المترو في أفضل مكان قريب من المعالم السياحية الرائعة مثل مول الإمارات وسكي دبي، ومسافات قصيرة من الشواطئ الرئيسية مثل كايت بيتش وشاطئ أم سقيم خلف برج العرب.



يضم الفندق الجديد من فئة الخمس نجوم 235 غرفة وجناح بطابع عصري ولمسات فاخرة ومساحات واسعة، مع كافة المرافق والتجهيزات التي تضمن إقامة مثالية، مثل مكتب وشاشة تلفزيون وماكينة تحضير القهوة والشاي وغيرها.



ستتمتع باسترخاء وهدوء تامين في وسط المدينة ولضمان راحة البال ستجد أن الفندق يحرص على التقيد باجراءات الوقاية الصحية وحاز مؤخرا على شهادة اعتماد ضمان الحماية من «بيرو فيريتاس» العالمية، ما يضمن لضيوفه الشعور بالطمأنينة والأمان أثناء إقامتهم الفاخرة من خلال الاهتمام بكافة إجراءات السلامة والصحة والنظافة، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الوقائية المعترف بها عالمياً.



وأكد مسؤول الحجز في الفندق عن توفر عروض خاصة تشمل الإقامة لفترات طويلة مع حسومات كبيرة في السبا وغيرها من مرافق وخدمات الفندق. وتتوفر في الفندق مواقف مغطاة للسيارات في الطابق السفلي مع وصول سريع لها عبر المصاعد أو من باب الفندق الخارجي حيث ستجد نفسك وسط منطقة قريبة من مول الإمارات ومحطة المترو وعشرات المحلات والمتاجر التي قد تلزمك في المتطلبات اليومية. يؤمن الفندق أيضا خيارات تسجيل الوصول المبكر بدءاً من الساعة 10 صباحاً والمغادرة المتأخرة المغادرة المتأخر حتى الساعة 6 مساءً أو حسب ما تحتاجه.

مطعم "جاردينيا براسيري" الذي يضمن للذواقة التلذذ بخيارات صحية ومتكاملة من قائمة عامرة من الاختيارات بين الأطباق التي تتضمن السمك والدجاج والبرغر والمشاوي إلخ.