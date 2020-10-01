المالديف تصبح أول بلد في العالم تكافئ زوارها

وسيجري العمل ببرنامج المكافأت والولاء واسمه بوردر مايلز بثلاثة درجات هي الذهبية (أرابرانا) والفضية-(أنتارا) والبرونزية (أيدا)، والتي تستخدم كلمات من اللغة المحلية للبلد الواقع في المحيط الهندي بحسب سي ان ان.

وأعلن حساب حكومي على تويتر أن برنامج بوردر مايلز هو برنامج ولاء من ثلاثة مستويات للسياح. سيكسب السائحون نقاطًا بناءً على عدد الزيارات ومدة الإقامة. وستحصل نقاط إضافية على نقاط أن تُمنح لزيارات الاحتفال بالمناسبات الخاصة ".

Maldives Border Miles is a three-tiered loyalty program for tourists. Tourists will earn points based on the number of visits and duration of stay. Additional points will be awarded for visits to celebrate special occasions. #MaldivesBorderMiles #VisitMaldives pic.twitter.com/68AK2BUxQo— Maldives Immigration (@ImmigrationMV) September 27, 2020

وكانت جزر المالديف ، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاعي السياحة والضيافة ، من أوائل الدول في آسيا التي أعادت فتح حدودها ليبدأ الزوار في العودة ببطء في يوليو.

يعتقد خبير في قطاع السفر أن الفكرة يمكن أن يكون لها إمكانات طويلة الأجل.

يقول سكوت كيز ، مؤسس نشرة سكوت للرحلات الجوية الرخيصة ، لشبكة سي إن إن ترافل: "ربما تكون هذه الخطوة الأكثر ابتكارًا من قبل مجلس السياحة في أي بلد منذ فكرة التوقف المجاني في أيسلندا في الطريق إلى أوروبا ". "تركز معظم مجالس السياحة فقط على الحملات الإعلانية الجذابة والفوارق المصورة ، ولكن هذه الحملة من جزر المالديف جديدة وفريدة من نوعها."

قال ممثل عن مجلس السياحة الوطني في جزر المالديف إن البرنامج سيتم تنفيذه في ديسمبر 2020. ولم يتضح بعد أنواع الامتيازات التي سيحصل عليها المسافرون في هذه الفئات الثلاث وكيف سيتم تجميع النقاط.