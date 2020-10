المالديف تصبح أول بلد في العالم تكافئ زوارها

وسيجري العمل ببرنامج المكافأت والولاء واسمه بوردر مايلز بثلاثة درجات هي الذهبية (أرابرانا) والفضية-(أنتارا) والبرونزية (أيدا)، والتي تستخدم كلمات من اللغة المحلية للبلد الواقع في المحيط الهندي بحسب سي ان ان.

وأعلن حساب حكومي على تويتر أن برنامج بوردر مايلز هو برنامج ولاء من ثلاثة مستويات للسياح. سيكسب السائحون نقاطًا بناءً على عدد الزيارات ومدة الإقامة. وستحصل نقاط إضافية على نقاط أن تُمنح لزيارات الاحتفال بالمناسبات الخاصة ".

Maldives Border Miles is a three-tiered loyalty program for tourists. Tourists will earn points based on the number of visits and duration of stay. Additional points will be awarded for visits to celebrate special occasions. #MaldivesBorderMiles #VisitMaldives pic.twitter.com/68AK2BUxQo— Maldives Immigration (@ImmigrationMV) September 27, 2020