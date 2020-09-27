دبي: افتتاح مركز جديد لطلبات الحصول على التأشيرات الإيطالية في دبي



أعلنت «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، عن تعاونها مع قنصلية إيطاليا العامة في دبي لتوفير خدمة تقديم طلب الحصول على التأشيرة الإيطاليا لسكان إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة في مركز طلبات التأشيرة الجديد الذي أطلقته القنصلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم افتتاح المركز رسمياً في 27 سبتمبر 2020 بحضور سعادة فالنتينا سيتا، قنصل عام إيطاليا في دبي، والسيد زوبين كاركاريا، الرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال»، بحضور كبار الشخصيات من القنصلية الإيطالية وموظفي «في إف إس غلوبال».

ويوفر المركز الجديد في دبي، خدمة تقديم طلبات التأشيرة الإيطالية في مكاتب «في إف إس غلوبال» الواقعة في مركز دبي المالي العالمي دون الحاجة لزيارة قنصلية إيطاليا العامة. وسيتم مبدئياً توفير الخدمة لفئات محدودة من التأشيرات.

وتعليقًا على الافتتاح، قال السيد فيناي مالهوترا ، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكتين، «في إف إس غلوبال»: "أدى إطلاق المركز الجديد في دبي، بالتزامن مع التعاون بيننا وبين قنصلية إيطاليا العامة في دبي، إلى تعزيز شراكتها مع وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية. تتعاون «في إف إس غلوبال» مع جمهورية إيطاليا في إطار علاقة متينة وطويلة الأمد، حيث نقوم بتوفير خدمة التأشيرات بالنيابة عن الدولة الإيطالية منذ عام 2004. مع الطلب المتزايد للسفر إلى إيطاليا كوجهة سياحية من الدرجة الأولى، نتطلع إلى الترحيب بالعملاء في مركزنا الجديد لتقديم أفضل الخدمات على مستوى القطاع".

وقد أعلنت «في إف إس غلوبال» اتخاذ العديد من التدابير الوقائية في جميع مراكز طلبات الحصول على التأشيرة البريطانية، لضمان توفير بيئة آمنة للعملاء والموظفين على حد سواء. وتتبع مراكز تقديم الطلبات العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان اتباع معايير السلامة الصحية، ومنها نظام المواعيد الإلزامي، إلى جانب فحص درجة حرارة الجسم لجميع المتعاملين عند مدخل المركز، والحفاظ على اتباع سياسات التباعد الاجتماعي. وعلى صعيد آخر، يقوم الموظفون أيضاً باتخاذ العديد من التدابير الوقائية مثل تطهير المساحات المكشوفة على نحو مستمر، وفحص درجة حرارة الجسم، واستخدام معقمات اليدين، وغسل اليدين بانتظام، وغيرها من التدابير الوقائية.

يتم إدارة المراكز من قبل محترفين مدربين لتقديم خدمات آمنة بطريقة فعالة، تقدم العديد من الخدمات المميزة:

• مرافق لاونج بلاتينيوم وبريميوم

• خدمة تسليم جوازات السفر على عتبة منزلك

• إشعارات الرسائل القصيرة حول حالة الطلب

• تتبع حالة الطلب عبر الإنترنت

• موقع ويب بمزايا تسهل الوصول إلى المعلومات الشاملة بما في ذلك فئات التأشيرات والشروط وقوائم مراجعة المستندات والرسوم المطبقة

• مركز اتصال مخصص وخدمات البريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات وتتبع حالة الطلب

يمكن لمقدمي طلبات التأشيرة في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة زيارة مركز تقديم طلبات التأشيرة الإيطالية في مركز دبي المالي العالمي، The Gate Avenue، المنطقة C، المستوى 1، الوحدة رقم 166 و168. لحجز موعد، يرجى زيارة https://visa.vfsglobal.com/are/en/ita. للاستفسارات، يمكن للعملاء إرسال بريد إلكتروني إلى info.italyuae@vfshelpline.com أو الاتصال على +971 4 205 5777.

يمكن للمقيمين في أبوظبي الاستمرار في تقديم طلباتهم في مركز تقديم الطلبات الكائن في، المستوى B2 (الأرضي السفلى)، المركز التجاري العالمي، شارع خليفة بن زايد الأول.