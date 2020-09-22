جائزة من منتجع في المالديف لإقامة لمدة سنة في مسابقة جديدة

أعلن منتجع كانديما المالديف عن مسابقة عالمية "365 يوماً من الرفاهية" - بالتعاون مع مجلة كوندي ناست ترافيلر (الهند والشرق الأوسط).وسيتمكن الفائز المحظوظ بهذه المسابقة من تغيير نمط حياته، عبر تمضية حياة خيالية لعام كامل في منتج كاديما بجزر المالديف، ولن يحتاج الأمر سوى تحميل صورة بحسب بيان وصل اريبيان بزنس.

يدعو منتجع كانديما عشاق السفر من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالمسابقة حيث سيتمتع الفائزون بمشهد شروق الشمس بـ 365 درجة، مع التلذذ بتناول الأطباق الشهية من حول العالم، وعيش مشاعر غنية بالرومانسية مع مشاهدة غروب الشمس الساحر في جزر المالديف، وتأتي هذه المسابقة في أعقاب عودة المنتجع لاستقبال الضيوف منذ الأول من سبتمبر 2020.

يشير المنتجع إلى أن العمل من المنزل أصبح مملا ويمكن قضاء الوقت في المالديف للعمل عن بعد و الاستمتاع بالطقس الاستوائي

وسيتمكن المحظوظ من بين المتسابقين الفوز برحلة الأحلام لمدة عام بقيمة 550،000 درهم (150،000 دولار أميركي تقريباً)، وسيتمكن الفائز بهذه الجائزة من اصطحاب شريكه، إضافة إلى طفلين دون سن 12 لعيش تجربة فريدة لا تتكرر في كانديما المالديف.

سيحصل الفائز على إقامة كاملة في استوديو كانديما سكاي الرائع، مع تذاكر طيران محلية مجانية غير محدودة من وإلى المنتجع، وقسائم منتجع حصرية، والكثير من الرائعة التي يمكن اكتشافها على امتداد عام كامل. ويمكن للفائز اختيار الإقامة في كانديما المالديف لمدة 365 يوماً على التوالي، أو زيارة المنتجع لعدة مرات خلال فترة الصلاحية لمدة عام واحد.

وضمن الشروط والاحكام في المسابقة يتبين أن تذاكر الرحلات الدولية لا تأتي ضمن الجائزة، كما يتوجب تسديد الضريبة الخضراء لكل شخص عن كل ليلة طوال فترة الاقامة.



