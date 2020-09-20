فلاي دبي تحلق مجددا إلى جزر المالديف اعتباراً من 27 أكتوبر

يأتي اعادة هذه الخدمة مع تنامي الطلب عليها حيث بدأت هذه الوجهة الوجهة الواقعة في المحيط الهندي باستقبال السياح من جميع الجنسيات في وقت سابق من هذا الصيف.

ستشغل فلاي دبي رحلاتها الى ماليه بواقع أربع رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت. ستغادر الرحلة رقم FZ 1569 من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) الساعة 10:35 ورحلة العودة FZ 1570 من مطار إبراهيم ناصر الدولي في جزر المالديف الساعة 23:30 (بالتوقيت المحلي). وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تشغلها فلاي دبي إلى 40 وجهة عبر شبكتها الممتدة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

وتعليقًا على بدء الرحلات إلى مالي ، قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "ما زلنا نرى بوادر انتعاش مع بدء المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي. نعمل معا بالتعاون مع شركائنا والعاملين في صناعة السفر دورًا في حماية السفر في هذه البيئة الجديدة التي تمكن المزيد من الأشخاص من السفر بثقة. لا نزال نتميز بالمرونة في عملياتنا ونلتزم بإضافة المزيد من الرحلات بشكل تدريجي لدعم تدفق التجارة والسياحة في جميع أنحاء المنطقة ونحن نتطلع إلى طريقة السفر الجديدة هذه في الأشهر القادمة ".

تعمل فلاي دبي على زيادة عملياتها بشكل مطرد منذ يوليو وتواصل تشغيل رحلات الشحن الكاملة ورحلات العودة إلى الوطن بالإضافة إلى جدول الرحلات المنتظمة. ستتيح الخدمة الجديدة إلى المالديف للمسافرين الوصول إلى هذه الوجهة السياحية لقضاء العطلات من دبي وخارجها سواء كانوا ضمن شبكة فلاي دبي أو من خلال الرمز المشترك مع طيران الإمارات.

تماشياً مع إرشادات السياحة الآمنة الشاملة المتعلقة بكوفيد-19 وبرنامج شهادة النظافة الصادر عن وزارة السياحة المالديفية في يونيو ، سيُطلب من جميع المنتجعات الـ 156 الواقعة في الدولة الجزيرة اتخاذ تدابير وقائية ، وضمان سلامة السياح والموظفين العاملين أيضًا في الصناعة.

وقال سودهير سريدهاران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “يسعدنا استئناف عملياتنا إلى جزر المالديف. لطالما كانت هذه وجهة شهيرة لمسافرينا في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناطقة بالروسية الذين يبحثون عن عطلات الشواطئ . مع توسع عطلات فلاي دبي لعروض الفنادق والعروض الإضافية ، يمكننا الآن أن نقدم لمسافرينا باقات كاملة بأسعار معقولة سواء اختاروا السفر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية ".

من خلال الجمع بين أسعار الفنادق بالجملة التي يتم الحصول عليها داخليًا والأسعار المقدمة من أطراف أخرى مع أسعار تذاكر الطيران التنافسية ، تقدم عطلات من فلاي دبي باقات سفر تنافسية للغاية. سيكون لدى العملاء أيضًا خيار إضافة خدمات إضافية إلى تجربة عطلتهم ، بما في ذلك خدمات النقل من المطار ، وباقات مشاهدة المعالم السياحية ، وتسهيل تأشيرة الإمارات العربية المتحدة ، وتأجير السيارات والرحلات.

طرحت فلاي دبي مؤخرًا غطاءً تامينيا عالميا جديدا لتشجيع المزيد من الناس على السفر براحة البال مع العلم أنه سيتم الاعتناء بهم في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل الركاب الذين يحجزون مع فلاي دبي للسفر بين 1 سبتمبر و 30 نوفمبر 2020 تلقائيًا على تغطية عالمية مجانية ضد كوفيد-19 تغطي الخدمة الجديدة النفقات الصحية للركاب وتكاليف الحجر الصحي إذا تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 أثناء رحلتهم.

في الإمارات العربية المتحدة ، عقدت فلاي دبي أيضًا شراكة مع استر للرعاية الصحية و ان ام سي للرعاية الصحية لتوفير اسعار مخفضة لفحص ( PCR ) . للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة ، يجب أن يكون المسافر قادر على تقديم تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة جواز السفر.

أعيد تصميم تجربة فلاي دبي للمسافرين لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب. يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن موقع IATA Travel Centre التابع لـ IATA طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات والشركة . أعادت جزر المالديف خدمة التأشيرات ت عند الوصول . يجب على الركاب إكمال "إقرار صحة المسافر" قبل 24 ساعة من الوصول من خلال الموقع https://imuga.immigration.gov.mv/

تفاصيل الرحلات

ستبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة درجة رجال الأعمال إلى مالي من دبي من 8,925 درهم إماراتي ، بينما ستبدأ أسعار الدرجة السياحية من 3,625 درهم إماراتي شاملة الضرائب يمكن حجز الرحلات من خلال موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من خلال متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار ، قم بزيارة https://www.flydubai.com/ar/plan/timetable