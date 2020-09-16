أول سعودية تتولى منصب مدير عام في مجموعة فنادق راديسون

أعلنت بارك إن باي راديسون، عن افتتاح فندقها الأول في جدة مع تعيين مرام قوقندي في منصب مدير عام كأول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب في قطاع الضيافة.

وبهذا تنمو محفظة مجموعة فنادق راديسون، واحدة من الشركات الأسرع نموًا في البلاد، لأكثر من 45 فندقًا، ومنتجعًا، وشقة فندقية قيد التطوير والتشغيل.

وتقول الشركة إن مجموعة فنادق راديسون سعيدة بالتزام المجموعة في مساعي تحقيق القيادة المتوازنة، وتعزيز التنوع، والاندماج من خلال إلى تحقيق إنجاز رائع يشكّل علامةً فارقةً أخرى وهو تعيين سيدة سعودية في المنصب القيادي في الفندق.

من جهته، قال تيم كوردون، نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة فنادق راديسون: "يسُرنا أن نفتتح أول فنادق بارك إن باي راديسون في مدينة جدة. تهدف مجموعة فنادق راديسون إلى إثراء السوق السعودية بتجارب فندقية عصرية واستثنائية من حيث الترفيه، وتناول الطعام، واللياقة البدنية، والصحة، والاستدامة. إن هدفنا هو أن نصبح مقدم الخدمة الفندقية المُفضّل للضيوف المحليين والمسافرين بغرض الأعمال، بينما نعمل على تمكين المواهب السعودية من العمل في قطاع الضيافة في آنٍ واحد. وحيث أننا ندعم بشدة مبدأ القيادة المتوازنة، نفخر بأننا أول مجموعة فنادق تقوم بتعيين سيدة سعودية بمنصب مدير عام فندق في المملكة، وكان شرفاً لنا أن ندعم مرام في تقدمها بالغ الأهمية."

بارك إن باي راديسون جدة طريق المدينة هو فندق مُفعم بالطاقة، يقدم أطعمةً ممتازة، وأجواءً نابضة بالحياة مع لمساتٍ مبهجة، وتصميمٍ عصري، وخدمة مخصصة تتسم بالود الترحيب. يضُم الفندق 84 غرفة وجناحًا بطراز عصري مما يساعد الضيوف على تجديد حيويتهم واستعادة نشاطهم وسط أجواءٍ إيجابية ومريحة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بفنون الطهي في إحدى مناطق تناول الطعام العصرية غير الرسمية. أما الضيوف الباحثين عن الاسترخاء وتجديد النشاط، فيمكنهم الاستمتاع بالنادي الصحي، ومراكز اللياقة البدنية المنفصلة للرجال وللنساء، أو يمكنهم التوجه إلى "ران واي لاونج" للاستمتاع بحمام السباحة مع إطلالة على مدرج المطار.



أما الضيوف من رجال الأعمال، فيمكنهم الاستفادة من ثلاث غرف اجتماعات عصرية ورحبة يتوفر بها شبكة واي فاي مجانية عالية السرعة، ومعدات سمعية وبصرية. لقد تم تطوير قاعات اجتماعات وفعاليات بارك إن باي راديسون الذكية بما يتناسب مع احتياجات الضيف، حيث تقدم تجربةً جديدة تراعي أدق التفاصيل من البداية وحتى النهاية، تلائم جميع أنواع الاجتماعات والفعاليات.

من جانبها قالت مرام قوقندي، المدير العام لفندق بارك إن باي راديسون جدة طريق المدينة "نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين المحليين، والمسافرين من جميع أنحاء العالم الذين يزورون جدة على طريقتنا العربية. تعجز كلماتي عن التعبير عن مدى ما يعنيه لي لقب أول امرأة سعودية تشغل منصب مدير عام، سواءٌ على المستوى المهني أو الشخصي. إن هدفي هو أن أصنع فارقًا، من أجل تمكين الجيل الصاعد ودعمه في تحقيق أحلامه. يتيح لنا تقديم علامة تجارية جديدة في جدة فرصة توفير فنادق ميسورة التكلفة ومميزة، وفي الوقت ذاته مريحة ومختلفة."

لمزيد من المعلومات يمكن متابعة الرابط:

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-madinah-road-jeddah