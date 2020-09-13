164 % زيادة الحجوزات إلى الإمارات في أغسطس

قفزت حجوزات الطيران إلى الإمارات نحو 164% خلال أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو فيما ارتفعت الرحلات المتجهة من الإمارات إلى الخارج 15% بحسب ما أعلنته شركة "ويجو".

تصدرت مصر قائمة الدول في عمليات البحث من الإمارات إلى الخارج، ومن ثم الهند والسعودية والمغرب والكويت والأردن.

ومن المتوقع أن تزداد الحجوزات من الدول المجاورة والشرق الأوسط في الفترة القادمة خصوصاً مع العودة التدريجية لمعظم الفعاليات والمؤتمرات في الإمارات مع النمو الكبير والإقبال على حجوزات الفنادق والمنتجعات في هذه المرحلة بعد فتح الأنشطة الاقتصادية وإنهاء فترة إغلاق كورونا.

يأتي ذلك فيما أعلنت السعودية عن السماح بالسفر لمجموعة من الفئات وفتح الأجواء جزئيا لعودة الطيران الدولي، والسماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ «خروج وعودة»، أو «عمل»، أو «إقامة»، أو «زيارة»، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية.