إطلاق مُبادرة لدعم لبنان من مجموعة فنادق راديسون

قامت مجموعة فنادق راديسون، التي تشغّل فندقين للعلامة التجارية "راديسون بلو" في بيروت، بالتعاون مع قُرى الأطفال SOS التي تهدف إلى حماية الأطفال، وكذلك الصليب الأحمر اللبناني الذي يهدف إلى التطوع والعمل الإنساني الميداني – من خلال تحويل نقاط برنامج الولاء راديسون ريووردس، لإحدى المنظمتين بهدف جمع التبرعات.

في حين أن برنامج Radisson Rewards هو برنامج مكافآت عالمي تم إنشاؤه لتقديم لحظات فريدة وشخصية، مع تقديم مزايا ولاء استثنائية للضيوف، أصبح البرنامج اليوم وسيلة لدعم المجتمعات فلبنان.

ودعت مجموعة فنادق راديسون أعضاء البرنامج إلى التبرع بنقاطهم أو التبرع النقدي لمساعدة المحتاجين في لبنان. سيتم تحويل جميع النقاط التي تبرع بها الأعضاء إلى أموال نقدية وإرسالها مباشرة إلى المؤسسات الخيرية. مع وجود أكثر من 1400 فندق قيد التشغيل وقيد التطوير حول العالم، تضُم مجموعة فنادق راديسون أكثر من 22 مليون عضو في برنامج Radisson Rewards حيث إحداث الفرق هو مهمة المجموعة.

قال تيم كوردون، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مجموعة فنادق راديسون: "في هذه اللحظة، من المهم أن يقف العالم جنبًا إلى جنب مع لبنان ويقدم الدعم الإنساني الذي يحتاجه شعبه بشكل عاجل للوقوف على أقدامهم مرة أخرى. كان لبنان بالفعل في خضم أزمات متعددة، من الاقتصاد والصحة العامة وسط الوباء إلى السياسية. وقد ضاعف الانفجار من المعاناة، وسيحتاج الكثيرون إلى أشكال مختلفة من المساعدة للتعامل مع كل ذلك. نود أن نشجع أعضائنا وضيوفنا على مساعدة جهود الإغاثة والإنعاش ودعم مبادراتنا من خلال التبرع بنقاطهم حتى نتمكن من مواصلة دعم الصليب الأحمر اللبناني وقُرى الأطفال SOS في لبنان.

شكلت مجموعة فنادق راديسون شراكة عالمية مع قرى الأطفال SOS في عام 2018، وقد اشتهرت بدعم عملهم وإقامة علاقات محلية هادفة في جميع أنحاء العالم. تركز الشراكة على موضوع الضيافة المشترك، بهدف توفير الغذاء والمأوى ومستقبل أفضل.