1200 دولار غرامة فرضت على سائح لأخذه رملا من شاطئ ايطالي

ألقي القبض على سائح فرنسي لم يكشف عن اسمه في مطار كالياري إلماس في الأول من سبتمبر بعد العثور بحوزته على زجاجة تحتوي على 4.4 رطلا من الرمل (قرابة 1.8 كغ).

وتفرض جزيرة سردينيا الايطالية غرامة بحوالي 3,550 على من يأخذ من رمال الجزيرة وقال متحدث باسم دوريات الشاطئ في الجزيرة لشبكة سي ‘إن إن : "تمت مصادرة الزجاجات وهي الآن في غرفة العمليات الخاصة بنا حيث نحتفظ بهذه الأشياء المصادرة. وفي نهاية العام ، عادة ما يكون لدينا العديد من زجاجات الرمل المتراكمة".

في عام 2017 ، تم سن قانون إقليمي جعل من غير القانوني أخذ الرمال من شواطئ سردينيا.

وتتراوح غرامات أخذ رمال من الشواطئ في الجزيرة بين 500 يورو و 3000 يورو (600 دولار إلى 3550 دولارًا) ، حسب الكمية التي تم أخذها ومكان إزالتها ، وفقًا للمتحدث الذي قال إنه تم إدخال اللوائح لأن الحوادث أصبحت أكثر تواترا وتزايدت إشكالية.



وأضاف المتحدث أن الشواطئ ذات الرمال "المذهلة" الملونة أو الوردية أو البيضاء للغاية مستهدفة بشكل خاص.

وقال: "في العام الماضي وجدنا موقعًا على شبكة الإنترنت كان يبيع رمالنا كهدايا تذكارية. لقد أصبحت ظاهرة معروفة جدًا هنا في أوروبا".

وقال إن الضوابط أصبحت "أكثر صرامة" خلال السنوات الثلاث الماضية ، مضيفًا: "العقوبات أكثر خطورة - نحن نعمل مع الشرطة وهم ينذروننا".



كما يتصل أفراد الجمهور بالسلطات إذا رأوا سائحين ينهبون الرمال، وفي العام الماضي ، صادرت الشرطة 88 رطلاً من الرمال من زوجين فرنسيين يزوران الجزيرة. وتم تغريم مقيم بريطاني بأكثر من 1000 دولار في عام 2018 ، عندما اكتشفت السلطات رمال مأخوذة من شاطئ بالقرب من مدينة أولبيا الشمالية.