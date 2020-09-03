دبي: تأشيرة تتجدد كل خمس سنوات ضمن مبادرة للمتقاعدين من مختلف أنحاء العالم

أصبح بإمكان أي مقيم أو متقاعد خارج الدولة يزيد عمره على 55 عاماً التقدُّم للحصول على تأشيرة التقاعد.

وأطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" برنامج "التقاعد في دبي"، الموجه لكافة المتقاعدين والذي يمتاز بتنافسيته العالمية، وذلك في إطار تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للجميع للزيارة وكذلك للعيش بما في ذلك فئة المتقاعدين سواء من المقيمين في الدولة أو المقبلين على التقاعد حول العالم.

ويأتي البرنامج بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



ويعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، حيث يوفر للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد في دبي، وذلك من خلال تعاون مشترك بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وعملت "دبي للسياحة" ضمن إطار التشجيع على الاستفادة من البرنامج مع شركائها لتطوير مقومات رئيسية للتسهيل على المتقاعدين اتخاذ مثل هذا القرار المهم في حياتهم، ضمن قطاعات الرعاية الصحية، والعقارات، والتأمين، والبنوك، حيث ستتاح كل هذه العروض التنافسية للمتقاعدين لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم والعيش براحة بال، إذ يمكن الاطلاع على تفاصيل برنامج التقاعد في دبي عبر الموقع الإلكتروني www.retireindubai.com.



وسوف يحصل الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات، وذلك عند توفر أحد المتطلبات التالية : أن يكون لديه دخل شهري قدره 20,000درهم "حوالي 5500 دولار أمريكي" يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم "حوالي 275000 دولار أمريكي"، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم "حوالي 550000 دولار أمريكي".



ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المقيمين في الدولة ممن عملوا في دبي لأكثر من عشر سنوات وبلغوا سن التقاعد، وأصبحوا على دراية كافية بطبيعة الحياة في دبي وتوجهها العالمي كمركز للابتكار ومدينة حاضنة للإبداع ووجهة متعددة الثقافات تتميز بالأمن والأمان، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى توفر لهم خيارا سهلاً للتقاعد، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز لدبي إذ تقع على مقربة من معظم بلدان المقيمين، مما يجعل تنقلهم وسفرهم ميسراً.