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الأحد 30 أغسطس 2020 09:45 ص

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سعوديون ومقيمون يستكشفون المملكة لأول مرة والمكاسب 6 مليارات ريال

أهمية السياحة الداخلية السعودية : مكاسب كبيرة تحققها حملة هيئة السياحة السعودية رقم جائحة كوفيد 19

سعوديون ومقيمون يستكشفون المملكة لأول مرة والمكاسب 6 مليارات ريال
الصورة اليمنى نشرها صباح اليوم شاب باسم أيمن في منصة للشبكات الاجتماعية - مهرجان تذوق في الجوف، إلى أسفل اليمين
سعوديون ومقيمون يستكشفون المملكة لأول مرة والمكاسب 6 مليارات ريال

نجحت الحملة التي أطلقتها هيئة السياحة السعودية وكانت أكبر حملة سياحة داخلية في المملكة، (صيف السعودية)، والتي استهدفت 11 موقعًا مختلفًا، ليصل الإنفاق السياحي إلى أكثر من 6 مليارات ريال سعودي خلال الأسابيع السبعة التي مضت منذ انطلاق الحملة.

وشهدت السياحة الداخلية في المملكة زيادة بمعدل 26% مقارنة مع العام الماضي بالاستفادة من رغبة 81% من المواطنين قضاء اجازاتهم داخل المملكة.

وتشهد الحملة التي انطلقت في 25 يونيو الماضي، وصول نجاحا كبيرا مع تعاقد هيئة السياحة السعودية مع 90 شركة سياحة والعديد من الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وشركات إدارة الوجهات، لتطوير 100 عرض وحزمة سياحية عبر نقاط أسعار متعددة للعائلات والمجموعات والمسافرين الفرديين، وشملت العروض ضمانات أكثر أمانًا وإجراءات احترازية للسياح للوقاية من فايروس كورونا.

وواكبت وكالة الأنباء السعودية "واس" الحملة السياحية بمجهود إعلامي خاص من مصوريها وإعلاميين لديها سارعوا لتغطية فعاليات صيف السعودية لعام 1441هـ "تنفس"، مع بدء الحملة السياحية التي تُشرف عليها وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، وتستمر 105 أيام، في عشر وجهات سياحية بالمملكة، تتنوع فيها معالم الطبيعة الجغرافية والمناخية الجاذبة لكل سائح.

شاهد روعة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر قرب تبوك السعودية
تعد مياه البحر الأحمر بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب المملكة مقصداً جميلاً لهواة الغوص, وذلك لما تتمتع به بيئته البحرية من تنوع إحيائي، أسهم في جعلها وجهة مثالية للغواصين بمختلف خبراتهم .
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فالنجاح الباهر لحملة (صيف السعودية) لهذا العام يمهد للاستعداد لاستقبال السياحها الدوليين لاحقا مع رفع القيود عن السفر إلى المملكة بعد السيطرة على جائحة (Covid-19).

وكشفت الحملة مقومات هائلة للسياحة في المملكة التي تتميز بعشرات الوجهات ذات الطبيعة المتنوعة ب بتنوع لا نهاية له، حيث تقدم كل منطقة تجربة مختلفة تماماً عن الأخرى، حيث سيجد السائحون القادمون من جميع أنحاء العالم أشياء فريدة ورائعة يستمتعون بها على مختلف ميلوهم. وبمجرد أن يكون الزوار مستعدين للسفر مرة أخرى، ستكون السعودية على استعداد للترحيب بهم.

فهد حميد الدين المشرف العام على الاستثمار والاستراتيجية والتسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  لفت بالقول إن:" صيف السعودية هو دعوة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لاستكشاف بلدهم والتعرف عليه بشكل أفضل، وبينما يجري التركيز على توفير وجهات وتجارب متعددة لأولئك الموجودين بالفعل في المملكة ، فإننا نستعد أيضًا لعودة السياح الدوليين ، لذلك سنكون مستعدين للترحيب بالزوار بأمان مرة أخرى عندما يحين الوقت المناسب."

من خلال شراكات مع 90 شركة سياحية ، بما في ذلك الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وشركات إدارة الوجهات ، وذكرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إنها طورت 100 عرض وحزمة سياحية عبر نقاط أسعار متعددة ، للعائلات والمجموعات والمسافرين الفرديين.

شاهد بالصور المكيسر درة الحجاز على البحر الاحمر
تتألق محافظة الوجه ، بشواطئ رملية نقية ، والخلجان والجروف المرتفعة والمنخفضة والألسنة والشعاب المرجانيـة الغاطسة بألوانها الجميلة
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تجاوز الإنفاق على الأنشطة الترفيهية والثقافية المليار ريال سعودي ، بزيادة قدرها 25 في المائة عن عام 2019. وبلغ الإنفاق في المطاعم 3.8 مليار ريال ، بزيادة قدرها 38 في المائة عن العام الماضي.

وشهدت الوجهات البحرية ، بما في ذلك أملج وينبع ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية زيادة في الإنفاق بنسبة 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، بينما تجاوزت معدلات إشغال الفنادق في الذروة 90 في المائة وتجاوزت 95 في المائة في أبها والباحة والطائف خلال عيد العيد.

أملج من الوجهات السياحية البارزة في السعودية

البحر الفيروزي أو مالديف المملكة، صفات تجتمع في محافظة أملج في منطقة تبوك شمال غرب المملكة

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