شركة من دبي تفتتح فنادق ومنتجعات في سويسرا وأوروبا

بدأت فايڤ للفنادق والمنتجعات وهي شركة مقرها دبي بتوسع لفنادق فايڤ ونظامها الرائد للضيافة في دبي إلى سويسرا بإعلانها عن إضافة فندق جديد في زيورخ إلى مجموعة فنادقها الحالية.



وقال كبير مولشانداني, رئيس شركة فايڤ: "من دواعي فخرنا أن نجمع روح الريادة التي يتحلى بها قطاع الضيافة في دبي مع التقاليد السويسرية العريقة في مجال الضيافة الفاخرة. وقد اهتدينا في تحقيق هذا الحلم بالرؤية الرائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ’رعاه الله‘، الذي وضع حجر الأساس لواحد من أكثر الإقتصادات المتنوعة و الرائدة عالمياً".

وأضاف مولشانداني: "ما كان لذلك أن يتحقق لولا التزام جميع الإدارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخص بالذكر طيران الإمارات و مطار دبي لجهودهما المستمرة في بناء مركز عالمي يستقبل أكثر من ثمانين مليون زائر في دبي، ودائرة السياحة و التسويق التجاري في دبي لوضعها معايير رفيعة المستوى لمؤسسات الضيافة في المنطقة، وشركة ’نخيل‘ لبنائها نخلة جميرا الشهيرة وقرية جميرا الدائرية، و كذلك شرطة دبي لتوفير بيئة آمنة للسياحة".



وأردف مولشانداني قائلاً: "الإيمان الراسخ بدبي هو الذي يوفر الأساس لإنشاء مؤسسات ضيافة عالمية المستوى، ويبقى علينا اغتنام الفرص الهائلة التي توفرها حكومة دبي للنمو ضمن واحد من الاقتصادات الأكثر ريادة في العالم. وانطلاقاً من هذا الدعم، نحن عازمون على التوسع في أوروبا وخارجها. "

ودأبت شركة فايڤ لأكثر من عام على إستكشاف الأصول المناسبة لطرح مفهومها الناجح لأسلوب الحياة في سويسرا ، و تسعى الشركة إلى تعزيز علاقتها مع العملاء بعد تسجيلها أكثر من288,000 ليلة فندقية للسياح الأوروبيين في فنادقها. وسيتم تصنيف الفندق الجديد بين مجموعة فايڤ الحالية المكونة من فندقي فايڤ قرية جميرا وفايڤ نخلة جميرا الحائزين على العديد من الجوائز واللذين يضمان 1,198 وحدة فندقية بالإضافة إلى أكثر من عشرين مفهوماً مختلفاً وحائزاً على الجوائز للأطعمة و المشروبات. وقد أثبتت السلطات المحلية قدرتها على التكيف والتفكير المستقبلي في تعاملها مع تحديات الأشهر الماضية وفي خلق بيئة آمنة للمقيمين والمسافرين على حد سواء. يضاف إلى ذلك مرونة علامة فايڤ التجارية لتكون النتيجة تحقيق متوسط مستويات إشغال بنسبة 87٪ في كلا الفندقين.

وتعتزم فايڤ، التي صنفتها مؤسسة "جريت بليس تو وورك" كواحدة من أفضل الشركات للعمل، توسيع شبكتها التي تضم ألف موظف إلى أكثر من 1,260 موظف مع توفير فرص نمو متنوعة للموظفين في دولة الإمارات وخارجها، وجذب موظفين موهوبين من زوريخ وجوارها لتشكيل فريق متعدد الثقافات من خبراء الضيافة.

يعتبر فندق أتلانتس السابق، الذي استضاف نجوماً عالميين مثل فريدي ميركوري وغرايس جونز ومحمد علي وريهانا، واحداً من أشهر الفنادق السويسرية بموقعه التاريخي الفريد في مدينة زوريخ. وتعتزم فايڤ إحياء الإرث التاريخي لهذا الفندق وإضفاء روح الضيافة العصرية لدبي عليه على أن يتم إفتتاحه في صيف عام 2021.

واختتم كبير مولشانداني قائلاً: "يسعدني أن أفتتح هذه الصفحة الجديدة مع زملائي الذين أظهروا خلال الأشهر الماضية التزاماً وشغفاً منقطعي النظير، ووظفوا أقصى طاقاتهم الإبداعية في هذا المشروع الجديد الذي كان العمل فيه مصدر متعة وسعادة لا توصف بالنسبة لهم".

نبذة عن فندق فايڤ نخلة جميرا:

ترتقي فايڤ للفنادق و المنتجعات بتجارب الضيافة إلى أعلى المستويات من خلال فنادقها العصرية ومطاعمها الرائعة وتجاربها الترفيهية الإستثنائية، حيث تم تصنيف فندقي فايڤ نخلة جميرا و فندق فايڤ قرية جميرا بين أفضل الفنادق قي دبي. وقد استطاعت فايڤ أن تبني لنفسها سمعة مرموقة كوجهة ترفيهية وموسيقية رائدة اجتذبت بعضاً من أبرز الفنانين و المشاهير و نجوم مواقع التواصل الإجتماعي الذين يبحثون عن تجربة أسلوب حياة لا مثيل له.

يهدف فندق فايڤ نخلة جميرا دبي إلى إنقاذ حياة إنسان كلّ يوم من خلال "مشروع أودان" الذي يموّل عمليات القلب الحرجة للأطفال المصابين بعيوب خلقية في القلب.