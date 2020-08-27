دبي وأبوظبي: البدء بقبول طلبات الحصول على تأشيرة للدخول إلى ليتوانيا

أصبح بإمكان الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للدخول إلى ليتوانيا في مراكز طلبات التأشيرة الجديدة التي دشنتها سفارة ليتوانيا في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركة «في إف إس غلوبال»,



ومع إطلاق المركزين الجديدين في أبوظبي ودبي، يمكن للعملاء تقديم طلبات التأشيرة الخاصة بهم في مراكز «في إف إس غلوبال» دون الحاجة إلى زيارة سفارة ليتوانيا. وستوفر المراكز في البداية خدماتها لطلبات الحصول على تأشيرة شنغن قصيرة الأجل من فئة (C) لغايات السفر الأساسي فقط - والتأشيرة طويلة الأجل من فئة (D) لأغراض الدراسة والعمل.

ولضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة للموظفين، مع الاستمرار في حماية المجتمعات إلى أقصى حد ممكن من انتشار فيروس كورونا COVID-19، قامت «في إف إس غلوبال» باتخاذ تدابير وقائية موحدة يجب اتباعها في جميع أنحاء المركز بما في ذلك التباعد الاجتماعي المحدد واتباع إجراءات التعقيم. وسيخضع جميع العملاء لاختبارات درجة حرارة الجسم عند مدخل المركز لتقييم حالتهم الصحية. وسيمنع المتعاملين الذين تظهر عليهم أعراض COVID-19، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس، من دخول المركز والعودة لاحقاً عند تحسن الحالة الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع العملاء وموظفي «في إف إس غلوبال» ارتداء قناع وجه وقفازات داخل المركز.

يتم إدارة المراكز من قبل محترفين مدربين لتقديم خدمات آمنة بطريقة فعالة، تقدم العديد من الخدمات المميزة:

• مرافق لاونج بلاتينيوم وبريميوم

• خدمة قياس البيانات الحيوية المتنقلة لتقديم طلب للحصول على تأشيرة من أي مكان تختاره، سواء في المنزل أو المكتب

• خدمة تسليم جوازات السفر على عتبة منزلك

• إشعارات الرسائل القصيرة حول حالة الطلب

• تتبع حالة الطلب عبر الإنترنت

• موقع ويب بمزايا تسهل الوصول إلى المعلومات الشاملة بما في ذلك فئات التأشيرات والشروط وقوائم مراجعة المستندات والرسوم المطبقة

• ومركز اتصال مخصص وخدمات البريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات وتتبع حالة الطلب

يمكن لمقدمي طلبات التأشيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة المركز على العنوان التالي:

- دبي: وافي مول، المستوى 2، فالكون المرحلة 2، أم هرير 2، دبي، الإمارات العربية المتحدة

- أبوظبي: المستوى B2 (الأرضي السفلى)، المركز التجاري العالمي، شارع خليفة بن زايد الأول