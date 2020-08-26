طيران الإمارات تستأنف رحلاتها لـ كل من السنغال وغينيا

وسوف تعمل الرحلات بتواصل من دبي إلى كوناكري ثم إلى داكار والعودة إلى دبي مرتين في الأسبوع بطائرات البوينج 777-300ER. والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر.

وبإضافة خدمة كوناكري وداكار المتصلة، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 77 وجهة في مطلع سبتمبر، لتوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمنا عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى. ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه. وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي.