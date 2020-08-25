أطول برج أفقي معلق في العالم سيرفع في دبي

ويطل البرجان التوأم على شارع الشيخ زايد مباشرةً، ويبلغ طولهما 300 متر و235 متر، ويربط بينها "ذا لينك"، وهو مبنى أفقي على شكل ممر بانورامي معلّق سيتم رفعه حوالي 100 متر عن سطح الأرض.

وسيكون ون زعبيل أطول برج أفقي معلق في العالم، حيث انتهى العمل على الوحدة الأولى من مبنى ذا لينك منذ شهر مايو، ومن المخطط رفعها إلى مكانها هذا الشهر. ويبلغ طولها 189 متراً ويصل وزنها إلى 8,500 طن.

وحول هذا الموضوع، قال رعد جراح، الرئيس التنفيذي للتطوير في إثراء دبي: "سنقوم كخطوة أولى برفع الوحدة الأولى سنتمترات قليلة فقط، لاختبار مقدار القوة المطلوبة وتجاوب البنية الهيكيلية للبرجَين. وتتطلب هذه الخطوة استخدام حوالي 60 كم من الكابلات الفولاذية وتمريرها عبر هياكل الرفع المؤقتة، وهي عبارة عن إطارات معدنية كبيرة مُثبّتة في الطابقين 27 و23 على أرضية خاصة. وسيتم تشكيل حزمة تتكون من 16 كابل ثم وصلها بالممر الأفقي استعداداً لعملية الرفع.

كما سيجري معايرة ومزامنة الرافعات لضمان سير العملية بسلاسة. وتم تركيب قواعد خاصة في هيكل مبنى ذا لينك لتسهيل عمليات الجر، على أن تتم إزالتها قبل إتمام عملية الرفع الأخيرة".

ومن المقرر إجراء عملية الرفع الثانية في أكتوبر، حيث سيجري رفع آخر وحدات هيكل ذا لينك، البالغ وزنها 900 طن، إلى موضعها النهائي.

وحول هذه النقطة، قال جراح: "بعد رفع الوحدة الثانية، المخطط إجراؤها في أكتوبر، ستتضح ملامح وطول مبنى ذا لينك المطل على معالم دبي المميزة، ومن المتوقع أن يحطم رقماً قياسياً كأطول برج أفقي معلق في العالم، وهو ما سيعزز مكانة دبي الرائدة في عالم الابتكار".

وأوضح الجراح أن القيود المفروضة على الحركة وغيرها من إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19 أثرت على الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بسلسلة التوريد وسير العمليات بشكل طبيعي.

"عدنا اليوم إلى أرقام ما قبل الجائحة، حيث يجري العمل على ون زعبيل ومشروع إثراء ديرة كما هو مخطط وبدون تأخير".