مصر تعيد فتح المتاحف و المواقع الأثرية أمام الزوار

ويأتي هذا الإعلان لدعم مساعي الحكومة المصرية في إنعاش القطاع السياحي المتأثر بجائحة كوفيد -19، لا سيما أنه يُعدّ من القطاعات الحيوية بالنسبة للأرباح السنوية التي تدخل إلى خزينة الدولة.

وتشمل الإجراءات الاحترازية الجديدة تعقيم الأسطح في المتاحف، وتحديد أفراد الفرق السياحية بـ25 شخصاً، وإلزام جميع المرشدين السياحيين بارتداء الكمامة. بالإضافة إلى تحديد عدد زوار المتحف المصري في القاهرة بحيث لا يتجاوز 200 زائر في الساعة، والسماح لـ10 إلى 15 زائر بالدخول إلى أي من الأهرامات أو المقابر الأثرية بحسب مساحة الموقع.

كما تم الإعلان عن تأجيل رحلات القوارب في نهر النيل إلى أكتوبر المقبل، دون التزويد بأي تفاصيل إضافية.

وجاء هذا الإعلان قبل يوم واحد من زيارة السيد زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، التي قام خلالها بجولةٍ في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، وعقد عدة اجتماعات مع وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني.

وتم استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية منذ مطلع يوليو الماضي. وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن حصول 656 فندقاً في مصر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة والصادرة عن وزارتي الصحة والسياحة تتيح لهم استئناف أنشطتهم واستقبال الزوار.

ووفقاً لتقديرات الحكومة المصرية، فإن خسائر القطاع السياحي بلغت حوالي مليار دولار، بعد أن حقق في عام 2019 أرباحاً قياسية بلغت نحو 13 مليار دولار.

ويتوقع مسؤولون وموظفون في القطاع السياحي المصري أن يساهم افتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2021، في تعزيز وتطوير القطاع السياحي في مصر، من خلال تصميمه العمراني الفريد واحتوائه على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل الحضارة المصرية، 3500 قطعة منها من مقتنيات وكنوز فرعون مصر الشهير الملك توت عنخ آمون.