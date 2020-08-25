هل يستحق منتجع سونيفا فوشي مئة ألف دولار أمريكي لحجزه كاملاً ليوم واحد؟

أعلنت منتجعات سونيفا الفاخرة عن عرض الحجز الكامل لمنتجع سونيفا فوشي، وكشفت أن العرض يؤمن للضيوف فرصة قضاء تجربة تنبض بالخصوصية في إحدى جزر المالديف الاستوائية وسط مياه المحيط الهندي.

ويستمتع الضيوف مع عرض الحجز الكامل لمنتجع الجزيرة في أجواء السكينة والهدوء والأمان، والتي هم في أمسّ الحاجة إليها خلال الفترة الراهنة، كما ينعمون بإجازة فاخرة ضمن ملاذ طبيعي ومعزول، حيث يمكنهم الإقامة في الفيلات الرحبة ضمن منتجع سونيفا فوشي وتناول أشهى الأطباق وخوض تجارب مفعمة بالخصوصية مقابل 100 ألف دولار أمريكي لليلة الواحدة. ويمكن للضيوف دعوة أصدقائهم المفضلين والتوجه إلى منتجعهم الخاص على متن طائرة نفاثة للاستمتاع بأشعة الشمس وسحر الشاطئ ومياه البحر.

يتضمن السعر تكلفة الإقامة في أيّ من فيلات المنتجع التي تحتضن من 1 إلى 9 غرف نوم، وذلك لعددٍ غير محدد من الأصدقاء وأفراد العائلة، ولا يشتمل قيمة الوجبات أو التجارب أو خدمات النقل. ويمكن لزوّار الجزيرة الانطلاق برحلات استكشافية منظّمة أو خوض مغامرات مليئة بالتشويق حسب رغباتهم، حيث تجسد منتجعات وجزر سونيفا ملاذات منعزلة مع شواطئ تراعي أقصى درجات الخصوصية. ويحظى عشاق السينما بمشاهدة عروضهم المفضلة عبر شاشات خاصة في سينما الهواء الطلق "سينما باراديسو"، كما سيتلذذ الذواقة بنكهات الأطباق العالمية والمحضرة في مطاعم المنتجع التي تتحول خلال هذه التجربة إلى مطابخهم الشخصية. وتتنوع الخيارات الشهية التي لا تقاوم بين أصناف الآيس كريم والسوربيه والشوكولاته واللحوم الباردة والجبن والمعلبات.

تعتبر عروض الحجز الكامل مثاليةً للراغبين بقضاء إجازة عائلية أو الاجتماع مع الأصدقاء أو الاحتفال بمناسبة خاصة، كما تبرز كتجارب استثنائية ترتقي إلى تطلعات الضيوف بالرغم من صعوبة الظروف الراهنة. ويدير المنتجع عملياته كالمعتاد، لكن من دون الحاجة لتسجيل الحجز المسبق في المطاعم أو على التجارب الأخرى. ويمكن لروّاد الوجهة ركوب الدراجات عبر مسارات الأدغال أو التوجه إلى الشاطئ بمفردهم أو المشي على الرمال أثناء تذوق الكوكتيلات المنعشة عند غروب الشمس.

يمتثل الضيوف القادمون إلى المالديف والراغبون بالتوجه إلى بلدان معينة لتدابير وقيود السفر المفروضة جراء تفشي وباء كوفيد-19. ويُنصح بالاطلاع الدوري على متطلبات السفر إلى جزر المالديف لمواكبة أحدث التوصيات والأخبار. كما ترصد منتجعات سونيفا الوضع المتطور لوباء كوفيد-19 عن كثب، لذلك وضعت خطة إدارة ووقاية فعالة لضمان صحة وسلامة الضيوف والمضيفين طوال فترة إقامتهم.

وتضم خطة الإجراءات الاحترازية تطبيق برنامج تعقيم شامل في كافة المنتجعات واتباع بروتوكولات تعقيم معززة، فضلاً عن الالتزام بإجراءات الحجر الصحي في الحالات الطارئة والفحوصات الطبية وإعداد برنامج مفصّل لزيادة الوعي لدى المضيفين.



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