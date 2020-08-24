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الأثنين 24 أغسطس 2020 01:30 م

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إعفاء المسافر من الكويت لمدة لا تزيد على 4 أيام من إحضار شهادة PCR

قررت الإدارة العامة للطيران المدني إعفاء المسافر من البلاد إلى الخارج لمدة لا تزيد على 4 أيام من إحضار شهادة (تحليل بي سي آر PCR ) تثبت خلوه من الفيروس معه عند عودته

إعفاء المسافر من الكويت لمدة لا تزيد على 4 أيام من إحضار شهادة PCR

ضمن قرارات تخفيف قيود السفر، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني إعفاء المسافر من البلاد إلى الخارج لمدة لا تزيد على 4 أيام من إحضار شهادة  (تحليل بي سي آر PCR ) تثبت خلوه من الفيروس عند عودته.

وقالت «الطيران المدني» - في بيان أنه - بناء على تحديث السلطات الصحية ، سيتم الاكتفاء بشهادة فحص ال PCR الصادرة من دولة الكويت للمسافر خارج البلاد التي لاتزيد مدة سفره عن أربعة أيام ولا يشترط اجراء فحص PCR عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية .

  وأضافت أنه جرى تعديل مدة صلاحية شهادة الـPCR من 72 ساعة إلى 96 ساعة، من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة، وذلك للركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي.كما أعلنت حظر الطيران التجاري القادم من دولة أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي، وذلك حتى إشعار آخر.

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