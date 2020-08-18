الاتحاد للطيران توفر خدمة حجز تذاكر القطار والحافلة في أوروبا

وتم تعزيز الشراكة مع أكسيسريل لتضم المملكة المتحدة و16 وجهة من مطار لندن هيثرو على سكة الحديد الغربية الكبرى، وإلى 28 مدينة في إيطاليا مع شركة "ترين" إيطاليا، مشغل القطارات الأول في البلاد وذلك بعد الحصول على الموافقة الحكومية المطلوبة.

كما ستضمن الشراكة المعّززة خدمات حافلات بين المدن في المملكة المتحدة مع شركة ناشونال إكسبرس إلى 28 مدينة وبلدة رئيسية في بريطانيا من مطار لندن هيثرو، و5 مدن من مطار مانشستر.

وقال علي صالح، نائب الرئيس لشؤون التحالفات والشراكات في الاتحاد للطيران.. إن الشراكة من شأنها توفير خدمات نقل ملائمة بالقطار أو بالحافلات إلى عدد من بوابات الاتحاد للطيران الرئيسية في أوروبا، وتسمح لضيوف الشركة ببدء رحلتهم مع الاتحاد من عدة نقاط محلية بأفضل الأسعار المتوفرة، وجميعها بحجز رحلة وتذكرة سفر واحدة".

وأضاف " في سعينا لجعل تجربة الضيوف أكثر شخصية من خلال توفير المزيد من الخيارات، نستمر في تأمين شركات أكثر استراتيجية تعكس هذه التجربة على أرض الواقع، وتوفر خيارات مختلفة وتفيد الضيوف الذين يختارون السفر معنا في أوروبا. ونأمل أن نتمكن قريبا من نشر شراكتنا مع أكسيسريل إلى المزيد من الدول".

وكانت الاتحاد للطيران أقامت شراكة مماثلة مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية لتقدم خدمات المشاركة بالرمز إلى 20 وجهة فرنسية من مطار باريس شارل ديغول.

من جانبه، قال أندرو بوبيسكو، نائب الرئيس لشؤون تطوير الأعمال في شركة أكسيسريل.. " سعداء بتعزيز الشراكة مع الاتحاد ونتطلع قدما إلى الاستمرار مع الاتحاد على مستوى أكثر عالمية ومن خلال هذه الشراكة المعززة، ستتمكن الاتحاد، الآن وفي المستقبل، من تقديم المزيد من الوجهات والخيارات إلى المتعاملين معها".