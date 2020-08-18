توجس في دولة الإمارات من السفر في ظل جائحة فيرون كورونا

كشفت نتائج دراسة جديدة أجرتها شركة يوغوف عن أن نصف المقيمين في دولة الإمارات (49%) يرجحون اختيارالسفر داخل الدولة (أي الذهاب إلى إمارة أخرى غير مكان إقامتهم ولمدة تزيد عن يومين) هذا العام في حين قال 3 فقط من بين كل 10 مستطلعين (29%) بأنهم يخططون للسفر إلى خارج الدولة (بغض النظر عن عدد الأيام) خلال الشهور المتبقية من عام 2020.

وتبين أن الأفراد ذوي الدخل المتوسط، ما بين 20001 و 40000 درهم إماراتي في الشهر هم الأكثر احتمالية بأن يقوموا بالسفر داخل الدولة خلال الأشهر القادمة حيث أعرب 67% منهم عن نيّتهم بالقيام بذلك.



وقد بيّنت النتائج أيضاً بأن احتمال السفر إلى خارج الدولة هي أعلى للعام القادم مقارنة بهذا العام – حيث قال نصف المستطلعين (49%) بأنهم قد يقوموا بالسفر إلى خارج الدولة خلال عام 2021.



عدا عن ذلك، فإن 31% لا يخططون للسفر داخل الدولة و 22% لا ينوون السفر إلى الخارج سواءاً الآن أو في العام القادم.

من بين الأفراد الذين يخططون للسفر سواءاً داخل الدولة أو إلى الخارج في عام 2020، فإن الهدف لدى غالبية الأفراد هو زيارة الأهل (69%) يليها أخذ إجازة سياحية (54%). 17% فقط من المستطلعين قد يقوموا بالسفر لأغراض العمل ونسبة أقل (12%) يفضّلون السفر ليكونوا في بيئة أكثر أمناً.



يرجح أن يكون الإناث هن أكثر سعيا للسفر من الذكور لقضاء عطلة (63% مقابل 50%). ويبدو أن البالغين من العمر 35 فما فوق هم أيضاً أكثر احتمالية للسفر لقضاء عطلة سياحية مقارنة بالأفراد الأصغر سناً.



أما بالنسبة للأفراد الذين لا يفكرون بالسفر خلال عام 2020، فإن القلق من كوفيد-19 هو السبب الأكبر لعدم الرغبة بالسفر والتنقّل (50%). يلي ذلك الخوف على صحة الأسرة والأبناء والأصدقاء (40%)، عدم الثقة بإجراءات الوقاية والسلامة في الدول الأخرى (33%)، ارتفاع سعر تذاكر الطيران (31%) وعدم وجود الإمكانية المادية للقيام برحلة (31%).