السعودية: منصة للاستشارات الفورية للسلامة وإجراءات السفر

تأتي هذه الخطوة استجابة لنتائج الاستطلاع الذي أجرته "المسافر" في المملكة العربية السعودية حول السفر ما بعد جائحة ’كوفيد -19‘، والتي كشفت أن 60% من المسافرين السعوديين حريصون على معرفة القواعد المطبقة على صعيد التباعد الاجتماعي ومعدات الحماية الشخصية المطلوبة في الوجهات التي يرغبون بزيارتها قبل اتخاذ قرار السفر، وأن 55% من المشاركين في الاستطلاع يفضلون وضوح إجراءات السلامة المطبقة في الفنادق وشركات الطيران لتعزيز ثقتهم ومساعدتهم على اتخاذ قرار السفر.

كما وجد الاستطلاع أن أن المسافرين من المملكة العربية السعودية يحتاجون على وجه التحديد إلى رؤية شاملة للوجهة التي يختارونها، حيث ذكر أكثر من 55% منهم أن المعلومات حول فترات الحجر الصحي المحتملة وتوافر مناطق الجذب السياحي وخيارات تناول الطعام وما إلى ذلك أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرار صحيح فيما يخص السفر.



تقوم شركة "المسافر" بتخصيص عدد كبير من الموارد لتجميع البيانات من أكثر من 100 مصدر، حيث يتم فحص محتوى إرشادات السلامة وتحديثه بشكل يومي لضمان دقة المعلومات وتزويد العملاء بأحدث المستجدات حول إجراءات السفر من جميع أنحاء العالم. واستعدادًا لعودة السفر الدولي ما بعد الجائحة، تم تصميم المنصة خصيصًا لدعم المسافرين الدوليين في اتخاذ قراراتهم، بمجرد فتح الحدود للسفر الدولي في المملكة العربية السعودية.

وقال روني فارغيز ، مدير الخدمات الرقمية في شركة "المسافر": "من خلال البحوث التي أجريناها فيما يخص العملاء، وجدنا أن عملية التخطيط للسفر والقيام بالحجوزات والتي كانت سهلة فيما مضى، أصبحت اليوم أكثر تعقيداً وقد يصاحبها نوع من الارتباك والقلق. من خلال منصتنا الاستشارية، نهدف إلى تزويد عملائنا بمعلومات محدثة فيما يخص إجراءات السلامة والسفر لتشمل كافة التفاصيل التي يعتبرونها مهمة وضرورية لاتخاذ القرار المناسب لهم. يمثل جمع وتوفير هذه المعلومات تحديًا كبيرًا لأن البيانات تأتي من مصادر مجزأة ومتباينة بدرجات متفاوتة من الدقة والوضوح والحداثة وتوفر اللغة المطلوبة. وتطّلب الحل جهدًا كبيرًا لبناء بنية تحتية تشغيلية وتقنية جعلت المعلومات متاحة من خلال منصات مختلفة منها الرقمية والمادية، وهو جهد بلا شك يستحق العناء كونه يهدف إلى تعزيز ثقة عملائنا بالسفر خلال هذه الظروف غير المسبوقة التي نعيشها حالياً. وسوف تشمل المراحل القادمة أتمتة جزء كبير من هذه العملية لجعل الخدمة أكثر قابلية للتطوير وتشمل المزيد من الوجهات ونقاط البيانات الإضافية."



إضافة، تعاونت "المسافر" مع منصة "الطبي" التي تعد أكبر منصة صحية عربية في العالم، لتمكين المسافرين من الوصول على مدار الساعة إلى أطباء معتمدين واستشارات طبية مجانية طوال مدة سفرهم. واعتبارًا من 17 أغسطس 2020، سيتلقى عملاء "المسافر" رمزًا مخصصاً لمنصة "الطبي" مع حجوزات رحلاتهم الدولية أو إقامتهم الفندقية، ليتمكنوا من استخدامها عبر تطبيق "الطبي" للهواتف المحمولة والاستفادة من خدمة الاستشارات الطبية الرقمية والمجانية لمدة شهر كامل بدءًا من تاريخ استخدامهم للرمز. وبناءً على الإعدادات الخاصة بالعملاء، سيتم توجيههم للحصول على النصائح والاستشارات الطبية من أطباء من بلدانهم الأصلية.