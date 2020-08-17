دبي: نظام تراخيص جديد للكحول

تم تصميم ترخيص الكحول الجديد الذي سيعتمد في دبي لجعل العملية أبسط وتقليل الاجراءات التي كانت تستدعي مستندات ورقية سابقا ، وفقًا للمدير الإداري لشركة إم إم آي MMI.

سيُطلب من جميع حاملي تراخيص المشروبات الكحولية الانتقال إلى النظام الجديد والحصول على الترخيص الأسود الذكي الجديد بحلول 31 أغسطس ، مع إلغاء "البطاقة الحمراء" الحالية اعتبارًا من سبتمبر. ستتم إضافة أي مخصصات للأشهر المتبقية على البطاقة الحمراء إلى البطاقة السوداء الجديدة.

على عكس ما كان عليه الحال في السابق حين كان يتعين على الأشخاص تقديم مستندات مختلفة بما في ذلك شهادات الراتب واتفاقيات الإيجار وشهادات عدم الممانعة وخطابات من أصحاب العمل ونسخ جواز السفر ، سيكون باستطاعة المقيمين غير المسلمين اعتبارا من الشهر المقبل ممن تزيد أعمارهم عن السن القانوني (أكثر من 21 عامًا) ، التقديم لتجديد رخصة المشروبات الكحولية الخاصة بهم عن طريق أخذ بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم إلى أي منافذ البيع لشركتي MMI و A + E.

وقال مايك جلين ، العضو المنتدب لشركة إم إم آي MMI - الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: “أصبح الحصول على ترخيص الآن أسهل بكثير من خلال الانتقال إلى النظام الجديد حيث تم تقليل الاجراءات بالمستندات الورقية بشكل كبير ".

تظل تكلفة الترخيص عند 270 درهم اماراتي ، بينما ستخضع عمليات الحصول على بطاقة بديلة عند تلف أو فقدان البطاقة لرسوم قدرها 25 درهمًا إماراتيًا ، والتي يمكن استردادها في عمليات الشراء داخل المتجر.

ويشترط وجود رخصة قيادة لدى جميع المقيمين الذين يرغبون في استهلاك أو شراء أو نقل الكحول في دبي. كما يمكن للسياح شراء الكحول من جميع متاجر A + E و MMI عند تقديم جواز السفر الأصلي.