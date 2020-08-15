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السبت 15 أغسطس 2020 06:45 ص

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أملج من الوجهات السياحية البارزة في السعودية

البحر الفيروزي أو مالديف المملكة، صفات تجتمع في محافظة أملج في منطقة تبوك شمال غرب المملكة

أملج من الوجهات السياحية البارزة في السعودية
لقطة جوية لمياه أملج الفيروزية- المصدر: وكالة الأنباء السعودية
أملج من الوجهات السياحية البارزة في السعودية
أملج أحدى الوجهات السياحية الرئيسة في المملكة. ويعد شاطئ الدقم السياحي من أشهر الشواطئ التي يرتادها الأهالي والزوار لوقوعه على واجهة بحرية فريدة من نوعها تجمع بين التلال الرملية والشعب المرجانية، وسط توافر العديد من الخدمات التي يحتاجها السائح .
أملج من الوجهات السياحية البارزة في السعودية
محافظة أملج وجهة سياحية مميزة، وهي إحدى الوجهات الرئيسة للمسار السياحي الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة لموسم صيف السعودية لهذا العام تحت عنوان "تنفّس"،
أملج من الوجهات السياحية البارزة في السعودية
لقطة جوية لمياه أملج الفيروزية- المصدر: وكالة الأنباء السعودية

وسط طبيعة تخطف الألباب، وشواطئ بِيض ومياه فيروزية صافية، وجُزر بكر تنبض بالحياة بعيدًا عن تقنيات الحياة العصرية تظهر أملج إحدى محافظات منطقة تبوك شمال غرب المملكة متربعة على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالاً ومدينة ينبع جنوباً، لتصبح اليوم أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة الإقليمية نظير ماتتمتع به من مقومات سياحية طبيعية في كل فصول السنة.
وتتباهى أملج بشواطئها الجميلة ، وجزرها الحالمة التي يبلغ عددها 104 جزر تتناثر كاللؤلؤ وسط البحر الأحمر وشواطئها الرملية البيضاء، وموقعها الجغرافي وطبيعتها البحرية الرائعة ، جعلتها وجهه للاستجمام والاستمتاع بالهدوء والاسترخاء ، بعيداً عن صخب الحياة العصرية وضجيجها.
وتتميّز جزر أملج بتنوع بيئي فريد من نوعه، بعضها عبارة عن محميات بحرية طبيعية غنية بالأحياء البحرية، وبعضها استقرت فيها أعداد كبيرة من الطيور ، والبعض الآخر عبارة عن رمال بِيضٍ ناعمة تسر الناظرين، والمياه الفيروزية المحيطة بهذه الجزر تكمل عقد هذه الجمال الذي أبدع الخالق في صنعه .

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