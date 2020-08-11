تعديلات على اجراءات السفر من الإمارات إلى أوروبا

ذكرت شركة "طيران الإمارات" على موقعها الإلكتروني تعديلات جديدة على اجراءات سفر الإماراتيين إلى أوروبا وهي ضرورة الحصول على موافقة من قنصلية الدولة التي يريدون السفر اليها في اوروبا قبل سفرهم إلى الدول الأوروبية عدا اليونان وبريطانيا.

وتقدم مثالا وهو أنه إذا كنت مواطنًا إماراتيًا مسافرًا من دبي إلى فرنسا ، فيجب عليك التقدم إلى القنصلية الفرنسية العامة في دبي. إذا كنت مسافرًا من أستراليا إلى فرنسا عبر دبي ، فيجب عليك تقديم طلب إلى القنصلية العامة الفرنسية في أستراليا.

وسيُطلب من جميع الركاب الذين يسافرون من دبي إلى المملكة المتحدة أو أوروبا (وغيرها من الوجهات الإلزامية) إجراء اختبار COVID-19 PCR قبل ما لا يزيد عن 96 ساعة من المغادرة وتقديم شهادة نتيجة الاختبار عند تسجيل الوصول.

وتلفت إلى أن السفر لا يستدعي من المقيمين في دبي والإماراتيين إلى موافقة حكومة دبي لمغادرة دبي لكن يجب الحصول على الموافقة عند العودة.

وتنوه الشركة إلى أن قيود الطيران والسفر الخاصة بكوفيد 19 لا تزال سارية في العديد من البلدان حول العالم. وأن الشركة تراقب التطورات عن كثب وأنها ستعلن عن أي مستجدات تتعلق باستئناف للخدمة .