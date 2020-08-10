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الأثنين 10 أغسطس 2020 08:00 م

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الإمارات: تمديد مهلة حاملي أذونات الدخول لمدة شهر

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قراراً يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للمتواجدين داخل الدولة مهلةً إضافية، اعتباراً من تاريخ 11/8/2020 ولمدة شهر بهدف تمكينهم من المغادرة مع الاعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.

الإمارات: تمديد مهلة حاملي أذونات الدخول لمدة شهر

يأتي ذلك ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء والتزاماً من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.ودعت الهيئة كافة حاملي أذونات الدخول المنتهية بالعمل على تسوية أوضاعهم عبر المغادرة ضمن المهلة المقررة للترحيب بهم مجدداً لزيارة الدولة.

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