مجموعة الوليد الاستثمارية تفتتح فندقاً بقيمة 27.2 مليون دولار أمريكي في دبي

غافين غيبون- أعلنت مجموعة الوليد الاستثمارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن افتتاح فندق بيتش ووك في شارع جميرا الذي يُعد أولى فنادقها في الإمارة، في خطوة تعكس تجاوز المجموعة للتأثيرات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.



وبلغت تكلفة الفندق الجديد 100 مليون درهم إماراتي، ويتألف من 80 غرفة بتصاميم متميزة، بالإضافة إلى عدد من أحواض السباحة ومركز للياقة البدنية وساونا ومجموعة من غرف الاجتماعات، فضلاً عن الخدمات الخاصة بالأعمال ووجهات المأكولات العالمية.



ويشكّل الفندق الجديد الإضافة الجديدة لمحفظة مجموعة الوليد الاستثمارية من وجهات الضيافة، والتي أصبحت تضم 500 غرفة على امتداد ست منشآت هي: فندق بارك ريجيس بوتيك، والوليد بالاس للشقق الفندقية - عود رمثاء، والوليد بالاس للشقق الفندقية - البرشاء، وفندق ليمون تري في شارع الوصل، وفندق بيتش ووك في جميرا، وفندق العبدلي بوليفارد في داون تاون عمّان.



وكشف تقرير صادر عن كافنديش ماكسويل أنّه ولغاية يونيو 2020، أغلقت 16% من الفنادق التي رصدتها منصة AM:PM في دولة الإمارات أبوابها. وخلال تلك الفترة، تراجَع معدل الإيرادات لكل غرفة متوفرة في دبي بواقع 73.5% بالمقارنة مع النسبة المسجلة في يونيو لعام 2019.