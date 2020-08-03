إقبال على حجوزات من دول الخليج في منتجعات في المالديف

فيما تُعيد جزر المالديف فتح أبوابها للسيّاح من مختلف أنحاء العالم، ما هي توقّعاتكم بالنسبة إلى المنتجع وقطاع الضيافة بشكل عام؟ هل لوحظ ارتفاع في الحجوزات من الإمارات العربية المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي منذ إعادة الافتتاح؟

تيبالدي: بما أنّ العديد من الأشخاص أمضوا فترةً في الحجر المنزلي في بلدانهم، نتوقّع عودةً إلى وجهات مثل جزر المالديف، لاسيما وأنّ الضيوف ينشدون عطلةً في أماكن جميلة تعمّها أجواء مميّزة لطالما حلموا بها. ونحن في المنتجع نترقّب طفرة في قطاع السفر الفاخر خاصةً وأنّ الضيوف يرغبون في زيارة وجهات توفّر لهم تجارب مذهلةً وذكرياتٍ لا تنتسى، ناهيك عن إعادة التواصل مع العائلة والأصدقاء وسط أجواء من الخصوصية التامة.

ونتوقّع أن يكون ضيوفنا الأوائل قادمين من وجهات مجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ تجعل الرحلات القصيرة التي لا تستغرق سوى أربع ساعات والرحلات المباشرة المنتظمة تجربةَ السفر أكثر راحةً ويسراً. فمنذ أن أعدنا فتح أبوابنا، تلقّينا العديد من الحجوزات الجديدة من المنطقة.



ما الذي يجعل تجربة منتجع ون آند أونلي ريثي راه مميّزةً بالنسبة إلى زوّاره، مقارنةً بوجهات أخرى في جزر المالديف والعالم عموماً؟

يوفّر منتجع ون آند أونلي ريثي راه ملاذاً استثنائياً في جزيرة استوائية وسط المحيط الهندي. تُعتبَر هذه الجزيرة الاستجمامية واحدةً من أكبر الجزر الخاصة في المالديف، حيث يتنعّم الضيوف بأجواء من الخصوصية والعزلة، بالإضافة إلى مساحة كبيرة تستحق الاستكشاف. يتألّف منتجعنا بكامله من الفلل الفسيحة المستقلّة عن بعضها البعض. كما أنّ فللنا الشاطئية محاطة بمناظر طبيعية غنّاء مع إمكانية الوصول مباشرةً إلى الشاطئ الخاص، في حين أنّ فللنا المائية تقع فوق سطح المياه. وعلاوةً على ذلك، يضع منتجع ون آند أونلي ريثي راه في متناول ضيوفه قائمةً واسعةً من النشاطات التي يمكنهم الاستمتاع بها في الجزيرة وخارجها على حدّ سواء. وبما أنّه من الطبيعي جداً أن يتوق الضيوف لخوض تجارب جديدة، خصّص فريقنا العديد من المغامرات في الهواء الطلق والبرامج في مجالَي العافية والطهي، ناهيك عن تجارب داخل الفيلا لمن يفضّل الأجواء الأكثر خصوصيةً. فلطالما لقيت تجارب الطعام الخاصة التي يقدّمها المنتجع استحساناً لدى ضيوفنا، حتى أنّنا شهدنا المزيد من الإقبال عليها منذ إعادة فتح أبوابنا. لدينا أكثر من عشر وجهات نائية، إلا أنّ الوجهة المفضّلة لدى الضيوف تبقى تجارب العشاء على الشاطئ الرملي وسط أجواء من العزلة التامة، حيث يبحر الضيوف في يخت خاص إلى شاطئ رملي مهجور في وسط المحيط الهندي. وهنا يمضي الضيوف أمسيةً من العمر بعيدةً كل البعد عن التكلّف بين أحضان المحيط الهندي الفيروزي مع قائمة طعام مصمّمة حسب طلبهم. كما أنّ تجربة الطعام الجديدة في العرزال فوق ظُلّة الأشجار حيث يستمتع الضيوف بمشاهدة غروب الشمس، تلقى شعبيةً واسعةً.

بالصور، شاهد روعة منتجع فاخر في المالديف يوفر منتجع ون آند أونلي ريثي راه- في المالديف بكل سبل الراحة لإجازة لا تنسى 10



من خلال دراسة عادات المستهلكين، ما هي الأشهر التي تشهد الإقبال الأوسع لزيارة جزر المالديف؟ ما هو معدّل طول الإقامة؟

لا شكّ في أنّ الفترة الممتدّة من ديسمبر إلى أبريل هي فترة الذروة لزيارة جزر المالديف، فيما يبلغ معدّل طول الإقامة حوالي 7 أيام. وحرصاً منّا على ترفيه الضيوف طوال فترة إقامتهم، نقدّم لهم برامج متنوّعة، بدءاً من الفعاليات الفاخرة وصولاً إلى علاجات العافية في سبا ون آند أونلي على يد أخصّائيين من مختلف أنحاء العالم.

بالنسبة إلى الضيوف الذين يمضون أسبوعاً في المنتجع، ما النشاطات التي تقدمّونها لهم ليبقوا نشطين ومنشغلين خلال فترة إقامتهم؟

لن يملّ ضيوفنا في المنتجع إطلاقاً خلال الأسبوع الذي يمضونه في المنتجع، إذا كان هذا ما يبحثون عنه. يزوّد سبا ون آند أونلي الضيوف بخدمات شاملة في مجال العافية حيث خصّص لهم باقةً من التجارب الباعثة على الاسترخاء حسب حاجاتهم الخاصة. كما أنّ برنامجنا "العودة إلى الذات" يأخذ الضيوف في رحلة فردية إلى عالم العافية، واللياقة البدنية والتغذية. خلال النهار، يضع النادي الشاطئي في متناول الضيوف مجموعةً واسعةً من النشاطات والرياضات المائية، فيما يوفّر الحيد المرجاني وجهةً مثاليةً لاكتشاف الحياة تحت سطح المياه. أمّا الضيوف الذين ينشدون المزيد من التجارب تحت سطح المياه، فإنّ فريق الغطس المجهّز بالكامل لدينا ينظّم رحلات غطس مشتركة وخاصة بقيادة أحد الغوّاصين المتمرّسين لدينا. بالإضافة إلى ذلك، أعددنا برنامجَي كيدز أونلي وون ترايب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و11 عاماً وللمراهقين ما بين 12 و17 عاماً، بهدف منحهم باقةً مسليةً من الأنشطة والتجارب الحماسية التي تتيح لهم التعرّف أكثر على أنفسهم والاستمتاع بأوقاتهم إلى أبعد الحدود. تتوفّر أيضاً خدمة كيدز بادي التي تشتمل على خدمة الإشراف الخاص والنشاطات المصممة حسب حاجات كل طفل وقدراته واهتماماته وعمره.

في المساء، سوف يجد الضيوف أنفسهم أمام خيارات لا تحصى من تجارب الطعام، حيث يضمّ المنتجع سبعة مطاعم متميّزة، بدءاً من مطعم تاباساكي الذي يقدّم تشكيلةً فاخرةً من الأطباق اليابانية والبيروفية وصولاً إلى مطعم بوتانيكا للشيف برنت سافاج الذي يقع مطعم في حديقة ساحرة تضيئها الشموع ويقدّم أطباقاً عضوية. أمّا الضيوف الذين ينشدون أجواءً من العزلة أو إقامة احتفالاتٍ وسط أجواء من الخصوصية، فنقدّم لهم باقةً من تجارب الطعام في وجهات مميّزة.

من ناحية الاستدامة، ما الخطوات التي يتبعها المنتجع ليصبح أكثر استدامةً ومراعاة للبيئة؟

يسرّ منتجع ون آند أونلي ريثي راه أن يتعاون مع المنظمة الدولية Parley for the Oceans، وهو برنامج مبتكر يرمي إلى تحويل النفايات البلاستيكية إلى ملابس وأحذية رياضية لعلامة Adidas عبر إعادة تدوير النفايات البلاستيكية إلى مواد أكثر استدامةً بيئياً. ففي كلّ شهر، تنخفض كمية البلاستيك المستخدمة في الجزيرة ونعمل عن كثب مع Parley لإنشاء مستقبل مستدام في جزر المالديف ولحماية هذا الجزء الفريد من العالم. وهو فخر كبير لنا أيضاً أن ننال الشهادة الذهبية من إيرث تشيك الرائدة عالمياً في مجال وضع المؤشرات العلمية ومنح الشهادات وتقديم الاستشارات لقطاع السفر، تقديراً على جهودنا المتواصلة في سبيل حماية البيئة.