الكويت تسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من أول أغسطس عدا 7 دولار

ويستثني القرار القادمين من 7 دولا هي بنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال. وكانت الكويت أعلنت الشهر الماضي أنها ستستأنف جزئيا الرحلات التجارية اعتبارا من أغسطس آب لكنها لا تتوقع أن تصل إلى الطاقة التشغيلية قبل عام من الآن حيث يتعافى قطاع الطيران تدريجيا بعد التوقف الناجم عن أزمة كوفيد-19 بحسب ما نقلته رويترز.

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سوف تبدأ تشغيلها بعد إعادة الرحلات التجارية بشكل مبدئي اعتباراً من 1 أغسطس. ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه، والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهوله ويسر .