الكويت تسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من أول أغسطس عدا 7 دول

ويستثني القرار القادمين من 7 دولا هي بنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال. وكانت الكويت أعلنت الشهر الماضي أنها ستستأنف جزئيا الرحلات التجارية اعتبارا من أغسطس آب لكنها لا تتوقع أن تصل إلى الطاقة التشغيلية قبل عام من الآن حيث يتعافى قطاع الطيران تدريجيا بعد التوقف الناجم عن أزمة كوفيد-19 بحسب ما نقلته رويترز.

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سوف تبدأ تشغيلها بعد إعادة الرحلات التجارية بشكل مبدئي اعتباراً من 1 أغسطس. ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه، والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهوله ويسر .

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، تعميما إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي توضح فيه أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، فإنه يشترط على الركاب القادمين إلى الكويت تقديم شهادة «PCR» باللغة الإنجليزية صادرة عن أحد المختبرات المعتمدة من السلطات المختصة في دولة الكويت.

وأضاف التعميم أنه ينبغي ألا تتجاوز صلاحية شهادة الفحص 96 ساعه من تاريخ أخذ العينة تؤكد خلو الراكب من فيروس كورونا. وتوجد مراكز المختبرات الطبية المعتمدة من السلطات الصحية للدولة في كل من مصر ولبنان والأردن والبوسنة والهرسك وجنيف بسويسرا وألمانيا وباكستان وأذربيجان.