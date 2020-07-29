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الأربعاء 29 Jul 2020 09:15 م

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الإعلان عن وظائف في توب جولف دبي قبل افتتاحها هذا العام

كشفت توب جولف الوجهة الترفيهية في دبي عن سعيها لتوظيف 200 شخص قبل افتتاحها المرتقب في الربع الأخير من العام الجاري.

الإعلان عن وظائف في توب جولف دبي قبل افتتاحها هذا العام
صورة توب جولف دبي
الإعلان عن وظائف في توب جولف دبي قبل افتتاحها هذا العام
تجمع توب جولف دبي، الوجهة الاستثنائية في نادي الإمارات للجولف، بين جولات اللعب والمنافذ التي توفر أشهى الأطباق والعروض الموسيقية،
الإعلان عن وظائف في توب جولف دبي قبل افتتاحها هذا العام
وستكون توب جولف دبي، الوجهة الأولى التابعة للعلامة التجارية توب جول العالمية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا
الإعلان عن وظائف في توب جولف دبي قبل افتتاحها هذا العام

غافين غيبون- أريبيان بزنس: ستكون هذ الوجهة الأولى التابعة للعلامة التجارية توب جول العالمية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وتعليقاً على ذلك، قال كريس ماي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للجولف، المسؤولة عن تطوير توب جولف دبي: "يعتبر بدء عملية تعيين 200 موظف إنجازاً كبيراً، وخطوة مهمة نحو افتتاح منشأتنا. ونحرص على توظيف أفضل المواهب في قطاع الضيافة بدبي، من أشخاص يسعون للعمل في بيئة مميزة تقدم أفضل خدمات الترفيه في الإمارة".


تأسست العلامة التجارية في المملكة المتحدة، ولاقت إقبالاً كبيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقدم وجهات استثنائية تجمع بين جولات اللعب وأشهى الأطباق والعروض الموسيقية الحية.

وتتضمن منشأة توب جولف دبي ثلاثة طوابق مكيفة تشمل ثلاثة مطاعم وأركان مشروبات، ومضماراً متقدماً للجولف المصغر، يناسب جميع الأعمار.
يمكن للراغبين الاطلاع على الوظائف المتاحة، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: dubaigolf.com/topgolfjobs

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