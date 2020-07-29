الإمارات: شركة تأمين توسّع تغطية تأمين السفر لتشمل الإصابة بفيروس كوفيد19

أعلنت شركة أكسا الخليج، عن خططها الفورية لإدراج تغطية الإصابة بفيروس كوفيد-19 لجميع حاملي وثائق أكسا لتأمين السفر.

ومع استمرار شركات الطيران بتوفير رحلات جديدة إلى وجهات إضافية حالياً، يتطلع الناس إلى السفر إلى الخارج لقضاء عطلة ممتعة أو العودة إلى أوطانهم لرؤية عائلاتهم وأحبائهم. ولكن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 حول العالم إلى أكثر من 15 مليون حالة، من المهم جداً توخي الحذر.

ويواجه المسافرون لأغراض الأعمال والسياحة فواتير قد تكون باهظة للحصول على خدمات الرعاية الصحية في حال أصيبوا بالفيروس أثناء سفرهم، حيث يصل متوسط التكلفة اليومية لوحدة العناية المركزة في الدول النامية إلى حوالي 5,000 دولار أمريكي.

ومع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، قرّرت شركة أكسا الخليج توسيع نطاق تغطية تأمين لتشمل تكلفة جميع نفقات الرعاية الطبية الطارئة ذات الصلة بفيروس كوفيد-19. وبالإضافة إلى ذلك، ستغطي شركة أكسا الخليج جميع النفقات المرتبطة بتأجيل رحلات العودة الناجمة عن الفيروس.



وتشير شركة التأمين إلى أن المشاكل قد تنشأ أيضاً إذا اضطر أحد المسافرين إلى إلغاء الرحلة أو تأجيلها في حال كانت نتيجة اصابته بالفيروس إيجابية.

وفي هذه الحالة، حتى إذا لم تظهر أي أعراض أو ظهرت أعراض خفيفة، فلن يتمكن المصاب من السفر وقد يخسر تكلفة عطلته. وعلى أي حال، سوف تقوم شركة أكسا بتعويض حاملي وثائق تأمين السفر بمبلغ يصل إلى 5,000 دولار أمريكي لتغطية تكاليف السفر غير القابلة للاسترداد. وإذا وجد العملاء أنفسهم مضطرين للبقاء في الحجر الصحي أثناء وجودهم في الخارج، فسوف تدفع شركة التأمين ما يصل إلى 100 دولار أمريكي يومياً لمدة أقصاها (15) يوماً في حال لم يتمكنوا من تحقيق شروط العزل الصحي بأمان في مكان إقامتهم الذي قاموا بحجزه.



وتعليقاً على الإعلان، قال فرانك هيمبرجر، كبير مسؤولي خطوط التأمين الشخصي في أكسا الخليج: "هدفنا في أكسا هو حماية ما يهمّ العملاء. ومع مضيّ دولة الإمارات العربية المتحدة نحو فتح المزيد من وجهات السفر الدولية، فقد أدركنا أهمية تمكين عملائنا من السفر بأمانحيث أن أكسا الخليج ستكون دائمًا مستعدة لمساعدتهم .

ويمكن أن تكون التكاليف الناجمة عن الفيروس عالية جداً، وهو ما قد يفسر عدم تغطية معظم وثائق تأمين السفر للمطالبات الناشئة عن كوفيد-19. ولكن بصفتنا شركة التأمين الرائدة في المنطقة، فإننا ندرك بأن علينا في أكسا أننتساعد اقتصاد المنطقة على التعافي،ولذلك اتخذنا هذا القرار بتوسيع التغطية تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبصفتنا واحدة من كبرى شركات التأمين العالمية، فإن فريقنا متاح على مدار الساعة لتوفير أي مساعدة طبية طارئة قد يحتاجها العملاء في جميع أنحاء العالم".

ويمكن للمهتمين بمعرفة المزيد عن تأمين السفر من أكسا الخليج الاتصال بنا على الرقم [800292]، أو زيارة موقعنا الإلكتروني.