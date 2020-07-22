طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى المالديف وسيشيل اعتبارًا من 1 أغسطس

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدمات المسافرين إلى سيشيل اعتبارًا من 1 أغسطس ، بالتزامن مع إعادة فتح البلاد للسياح الدوليين.



وتنوي طيران الإمارات تسيير خمس رحلات أسبوعية إلى سيشيل بطائرة بوينج 777-300ER ، مما يتيح للمسافرين الوصول بسهولة إلى وجهة العطلات الشهيرة في المحيط الهندي.



بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم طيران الإمارات بزيادة خدماتها إلى جزر المالديف من الخدمات الحالية خمسة في الأسبوع ، إلى ست مرات في الأسبوع اعتبارًا من 04 أغسطس لتلبية طلب العملاء.



للمسافرين في الإمارات العربية المتحدة ، تقدم الإمارات للعطلات باقات عطلات رائعة مع مجموعة مختارة من المنتجعات المختارة في سيشيل وجزر المالديف. كما خففت طيران الإمارات للعطلات سياسة الحجز الخاصة بها لتوفر للعملاء فرصة حجز باقة عطلة مقدمًا بإيداع بقيمة 199 درهمًا إماراتيًا فقط ، بالإضافة إلى مواعيد فيديو مقدمة ، مما يتيح للعملاء التخطيط المسبق والاستمتاع بعملية حجز شخصية وخالية من الإجهاد من راحة منازلهم.