البحرين: إلغاء إذن الدخول المسبق للزوار والمقيمين



أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، أنه اعتباراً من 22 يوليو 2020، يمكن لحاملي التأشيرة الصالحة دخول المملكة دون الحاجة إلى رسالة الإذن المسبق التي تم وقف العمل بها.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، يشمل هذا القرار حاملي التأشيرات الصالحة والصادرة فقط من قبل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ولا يشمل التأشيرات الفورية التي يتم إصدارها عبر منافذ البلاد التي لا يزال العمل بها معلقاً حتى إشعار آخر.

يذكر أن حركة السفر لمملكة البحرين كانت مقتصرة في فترات مواجهة جائحة كوفيد 19 على المواطنين البحرينين والمقيمين بالمملكة والمسافرين الحاملين لرسالة الأذن المسبق للدخول.