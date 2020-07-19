شاهد استعانة السويد بفرسان لفرض التباعد الاجتماعي

نقلت تقارير صحفية قيام جزيرة غوتلاند السويدية بالاستعانة بفرسان يرتدون زي القرون الوسطى لفرض التباعد الاجتماعي لوقف عدوى فيروس كورونا المستجد في مناطق التجمعات التي تجذب الزوار والسياح في الجزيرة.

واستعانت السلطات المحلية بفرقة فرسان مؤخرا لأن الجزيرة تتوقع في الصيف ازدحام مناطق عديدة في الجزيرة بالزوار من جميع أنحاء البلاد و العالم.

ومن الطبيعي أن هذا سبب بعض القلق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد - لذا اتبعت الجزيرة سياسة لينة بأسلوب ودية من قبل أفراد فرسان العصور الوسطى الذين يتأبطون رماحهم للقيام بدوريات في النقاط الشعبية لنشر التوعية وتشجيع المصطافين على تحمل المسؤولية للتأكد من أنهم يتقيدون فواعد الوقاية من خطر انتشار الفيروس.

وبلغ عدد مرضى كوفيد-19 الذين احتاجوا عناية مركزة حتى الآن ألفين و490 مريضاً. وأظهرت إحصاءات سجل العناية المركزة وجود 62 مريضاً بكورونا في الوحدات حالياً بحسب آخر الإحصائيات.