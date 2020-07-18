أبو ظبي: إعادة افتتاح الحدائق ونشاط المسابح في الفنادق في أبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إعادة افتتاح المزيد من الحدائق والشواطئ العامة في #أبوظبي والعين والظفرة بنسبة 40% من طاقتها الاستيعابية، ضمن المرحلة الثانية من اعادة افتتاح المرافق وذلك بعد فترة مطولة من عمليات التعقيم.

وستفحص درجات حرارة زوار المرافق عبر كاميرات حرارية عند المداخل، وينبغي ألا يتجاوز عدد أفراد المجموعة الواحدة أربعة أشخاص كحد أقصى. ويتعين على جميع مرتادي الشواطئ ارتداء الكمامات، علماً أنه سيتم إغلاق الحمامات.

وستعمل منافذ بيع المأكولات والمشروبات بنسبة 30% من طاقتها الاستيعابية، وترك مسافة لا تقل عن 2,5 متر بين الطاولات. وسيتم إغلاق مناطق الألعاب وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

كما أصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تعميماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية لاستئناف نشاط المسابح في الفنادق #في_أبوظبي، وتشمل إجراء فحص لجميع العاملين للتأكد من خلوهم من الفيروس، وأن لا يتعدى عدد مستخدمي المسبح 50% من حجمه الإجمالي.