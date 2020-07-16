حلم شركة البحر الأحمر للتطوير يتجسد حقيقة

يولا تشودي- أريبيان بزنس- مجلة سي إي أو-في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة العالمية من التأثيرات التي فرضها كوفيد-19 على حركة السفر العالمية، تتشكل ملامح أحد أكثر مشاريع التطوير طموحاً وفخامةً على مستوى العالم، في إحدى الزوايا التي توصف بأنها آخر لؤلؤة مكنونة في العالم في المملكة العربية السعودية. تحدثت يولا تشودي مع جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، حول مساعي لبناء منتجع في غاية الفخامة يحرص على سلامة وحماية الموائل الطبيعية للأجيال القادمة.

ويوضح كيف بدأت جذور هذه الرؤية بالتشكّل ببطء على الساحل الغربي للمملكة، حيث سيضم مشروع البحر الأحمر، الذي تم تشكيل جهة خاصة لإدارته تحمل اسم شركة البحر الأحمر للتطوير، حوالي 48 فندقاً و8 آلاف غرفة عند انتهاء العمل فيه سنة 2030.

ومن المقرر إكمال المرحلة الأولى خلال سنتين، سيجري خلالها تجهيز 16 فندقاً و3100 غرفة لاستقبال الضيوف في الوجهة الاستثنائية.وبدأ العمل على المشروع بالفعل، بعد الإعلان عنه في أواخر شهر يوليو عام 2017. ويُعتبر مشروعاً هائل الضخامة لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر في العالم، حاله كحال عدد من المشاريع السعودية الأخرى مثل أمالا ونيوم. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 28 ألف كم مربع، وسيحتضن مساحات برية ومائية نقية، تشتمل أرخبيلاً يتألف من أكثر من 90 جزيرة، وستحيط به الأودية والمواقع التراثية العريقة وغيرها من المحميات المهمة.

كما بدأت أعمال المرحلة التحضيرية الأولى في القرية السكنية العمالية، التي تستوعب قرابة 14 ألف موظف، إضافة إلى أعمال إنشاء جسر بطول 3.3 كم يربط جزيرة شُرَيرة مع البر الرئيسي. ويترأس مشروع التطوير جون باجانو، الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً عمل خلالها مديراً إدارياً لمجموعة كناري وارف، ورئيساً لإحدى أضخم شركات التطوير في جزر الباهاما، ورئيساً لشركته الاستثمارية الخاصة. ويُعتبر باجانو، الذي كان في أوروبا عندما تم تعيينه في هذا المنصب، من كبار المختصين في القطاع.

وخلال المقابلة التي أجريناها معه عبر الإنترنت أثناء وجوده في مكتبه في الرياض، قال باجانو لمجلة سي إي أو ميدل: "فكّرتُ ملياً عندما تلقّيت العرض للعمل إلى السعودية، فهذه الخطوة لم تكن ضمن مخططاتي، لكن بعد أن وصلت إلى المملكة وقابلت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- تأثرت بهذه الرؤية الطموحة، لكن ما أثار اهتمامي هو فرصة أن أكون جزءاً من مشروع بهذا الحجم".

ويهدف مشروع البحر الأحمر إلى إرساء معايير جديدة في قطاع السفر الفاخر، وإحداث نقلة نوعية تطال ثمارها كافة أنحاء المملكة. وتتجاوز رؤية باجانو ومخططاته لشركة البحر الأحمر للتطوير مشروع البحر الأحمر، حيث قال: "أريد لهذه الشركة أن تكون شركة تطوير عقاري تحافظ على وجودها في المستقبل، وتحتضن أجيالاً قادمة من الموظفين السعوديين. ونفخر بأن 50% من العاملين في الشركة اليوم هم مواطنون سعوديون، كما نفخر بتزايد أعداد النساء اللاتي يدخلن إلى سوق العمل".

نقلة نوعية

تشهد المملكة العربية السعودية تغييراً مهماً في مجتمعاتها بالتزامن مع الانفتاح على باقي أنحاء العالم. وتعد رؤيتها الاقتصادية الطموحة خطة مدروسة من شأنها تنويع اقتصاد المملكة القائم على النفط، وفرصة يبحث عنها الكثير من المستثمرين، للاستفادة من منطقة طبيعية تزخر بالإمكانات، وفي دولة غنية لا تزال تحظى بفرص في النمو والتطوير والتغيير في 2020.

وأردف باجانو: "قبل انتشار جائحة كوفيد-19، كان قطاع السياحة يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما كان يشغّل 1/10 من إجمالي القوة العاملة في العالم. أما في المملكة، فلم يمثل قطاع السياحة سوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كان مقتصراً بشكل شبه حصري على السياحة الدينية. وتتمتع السوق بإمكانات هائلة للنمو؛ وسيحظى المستثمرون الأوائل بعوائد كبيرة، لأن صدى هذه الوجهة سيصل إلى كافة أنحاء العالم".

وتتجلى جهود تعزيز الاستثمارات الأجنبية في فتح الحدود بوتيرة متزايدة وتسهيل الدخول للزوار، ومن خلال تخفيف القواعد المفروضة عليهم. وأصدرت المملكة 350 ألف تأشيرة في الربع الأخير من عام 2019، وفقاً لأحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية.