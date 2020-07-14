المدير الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون :عودة السياحة الداخلية: رحلة تقودها السعودية باقتدار





كيف كانت استجابتكم لمواجهة التغييرات التي طرأت مطلع العام وحتى اليوم؟



مع تلاحق الأحداث بشكل سريع منذ بداية العام وتحديداً في نهاية شهر فبراير

حيث اتخذت حكومات دول المنطقة - كما في العالم - قرارات وقائية صارمة بشأن توقيف الرحلات الداخلية والخارجية وإلغاء الاجتماعات والمناسبات وتقنين زيارة المطاعم ومن ثم الحظر الجزئي ثم الكلي على مراحل زمنية مختلفة، كنا قد بدأنا باتخاذ إجراءات وقاية لضمان أمن الموظفين والضيوف فتركزت الاستعدادات حول ثلاثة محاور كالتالي: تعديل سياسة الحجز والإلغاء لتصبح أكثر مرونة، وتكييف الخدمات الفندقية مع المعايير الصحية الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة اجراءات الصحة والسلامة في جميع فنادقنا وتحديث

رحلة الضيوف، والموظفين، والموّردين - قبل الوصول إلى الفندق وحتى المغادرة.



لا يخفى على الجميع أن تأثيرجائحة كورونا هائلاً وغير مسبوق، مما أرغم الجميع على اتخاذ قرارات سريعة وفورية وجريئة. وقد أدركنا منذ البداية مدى التغيير الذي أحدثته الجائحة على الحياة التي تعوَدنا عليها جميعاً فكان علينا التأقلم مع التغييرات الحاصلة آخذين بعين الاعتبار البُعد الوقائي والصحي، فقمنا بتكييف استراتيجيات التشغيل لضمان استمرار الفنادق بتقديم خدماتها بالشكل المطلوب والذي يضمن سلامة الضيوف وفريق العمل.

تمثلت إحدى أهم أولوياتنا في مجموعة فنادق راديسون في التأكّد من صحة وسلامة

وأمن ضيوفنا وأعضاء الفريق والشركاء، ولهذا السبب أطلقنا مؤخرًا بروتوكول فنادق راديسون مع شركة SGS العالمية لتحقيق أعلى مستوى نظافة وتعقيم في فنادقنا حول العالم. فأصبح إلزامياً على كل فندق إكمال المتطلبات المنصوص عليها للحصول على الاعتماد من الشركة المختصة. كما التزمت جميع فنادقنا بالمعايير المنصوص عليها محلياً. كان مجال التركيز الآخر هو التدريب المستمر لأعضاء الفريق على المعايير الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتدابير السلامة المطلوبة، وكذلك كيفية تطبيقها بشكل فعّال.



على الصعيد االتشغيلي نفخر بالتعاون مع الجهات الصحية الحكومية في أغلب مدن المملكة العربية السعودية والكويت من خلال استضافة ضيوف وزارة الصحة مع تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة، فكان لنا شرف خدمة المواطنين العائدين من الخارج وتوفير جو صحي آمن لهم في العديد من الفنادق. من خلال ما سبق نود إيصال رسالتنا لكل ضيف ليشعر معنا بالاطمئنان. فبناء الثقة هو أمراً بالغ الأهمية

ونحن نتطلع لتحقيقه.



ما هي خططكم للعام الجاري وكيف ترون أداء مجموعة راديسون في قطاع الضيافة السعودي؟



من الناحية التجارية، ومع استئناف الرحلات الداخلية تدريجياً قُمنا بتعديل خططنا قصيرة وطويلة الأجل لمواكبة التغييرات ولمسنا هذا الصيف إقبال كبير على السياحة الداخلية حيث أصبحت الوجهات السياحية المحلية هي الخيار الأمثل. لاحظنا تنامي الحجوزات بنسب عالية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية كما لاحظنا ثبات نسب الإشغال في الرياض والمدن المجاورة لها. أما المنطقة الغربية فما زالت تحت تأثيرالأزمة بسبب إغلاق مكة والمدينة لفترة ليست بالقصيرة.

على صعيد الاجتماعات والمناسبات، ومع بداية تخفيف إجراءات الحظر والسماح رسمياً بعقد الاجتماعات والمؤتمرات بشكل مُقنن قُمنا بتعديل خططنا وأطلقنا بروتوكول السلامة الخاص بالاجتماعات والمناسبات لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة ولضمان راحة ضيوفنا وأمنهم.

نعتقد أن الوقت قد حان للتركيز على السياحة المحلية فالمسافرين لا يزالون يريدون الذهاب لقضاء عطلات طويلة،

خاصة بعد انقضاء فترة الحجر المنزلي، لذا اتجهنا إلى تقديم باقات مميزة وعروض تستقطب العائلات مع مرونة في اجراءات

الحجز، وطريقة الدفع، وكذلك مرونة كسب النقاط واستخدامها ضمن برامج الولاء، والأهم من ذلك هو التزامنا التام بتطبيق كل معايير

السلامة المنصوص عليها عالميا في فنادق راديسون.



أما قطاع الأغذية والمشروبات، والذي يُعتبر مصدر مهم للإيرادات، فسيكون بالتأكيد محور التركيز في الأشهر القليلة القادمة لما يتطلبه هذا القطاع من حرص وعناية خاصة عند تقديم الخدمات للضيوف، لذا أطلقنا معايير وبروتوكولات جديدة للتحقق من سلامة الضيوف والموظفين على حد سواء، كما نلتزم في فنادق راديسون باتباع المعايير الوقائية المنصوص عليها محلياً.

أخيراً اعتمدنا قنوات جديدة لدعم قطاع الأغذية والمشروبات خلال فترة الحظر، مثل تطبيقات الهاتف المحمول لتوصيل الطلبات وقد لاقت هذه الخدمة استحسانًا كبيراً في الكويت، كما أطلقنا طُرق سداد إلكترونية من أجل السماح للضيوف بالوصول إلى منتجاتنا دون الحاجة إلى الاتصال المباشر لتحقيق معايير السلامة.



ما الفرص التي ترونها هذا العام وماهي توقعاتكم للعرض والطلب حتى نهاية العام؟

نعتقد أن الفرص هذا العام تكمُن في السياحة الداخلية والاقامات العائلية في المنتجعات والشقق الفندقية، وقد شهدت نسب الإشغال قفزة نوعية في المنتجعات تحديداً مثل منتجع راديسون بلو الخبر، شاطئ نصف القمر والذي يمتد على ساحل الخليج العربي ويوفر 137 وحدة فندقية تشمل غرف منفردة،

وشاليهات ذات إطلالة مباشرة على البحر. كما ارتفع الطلب على حجوزات منتجع نوفا

الرياض، راديسون كوليكشن والذي يعتبر درة التاج لمجموعة فنادق راديسون في

المملكة العربية السعودية. يضُم المنتجع 57 فيلا فاخرة، تكتمل أناقتها بالحدائق والمسابح الخاصة، ويتميز بموقعه المنعزل خارج

مدينة الرياض مباشرةً والمجاور لحديقة نوفا للحياة البرية، فيشكّل ملاذاً حصرياً مليء بالتجارب الفريدة التي لا تتكرر.



من ناحية أخرى، ومع استمرار معوقات السفر الدولي، نرى فرص واعدة لاستقطاب بعض موظفي الشركات الكُبرى الذين يتطلعون إلى الإقامة الطويلة في فنادقنا الواقعة في المناطق الصناعية، وعليه لمسنا ارتفاع الطلب على قطاع الغرف بفندق وشقق بارك إن باي راديسون الدمام الصناعية الثانية، وفندق بارك إن باي راديسون

الجبيل الصناعية. أما الشقق الفندقية فقد شهدت إقبالاً كبيراً من العوائل ومسافري الترفيه.



مع بداية الربع الأخير من السنة وإمكانية استئناف الرحلات الدولية نتوقع عودة الأعمال وكل ذلك مرهون بالمناخ العام وبقدرة الناس على الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

ما هي أصعب التحديات الحالية برأيك؟



لاشك أن سلامة موظفينا وضيوفنا وشركاءنا هي الأولوية، أما التحدي الأكبر هو التأكد من تحقيق أعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة

الجميع خاصة وأننا لمسنا التزام وتفانٍ غير مسبوقين من قِبل أعضاء الفريق. نحن نفخر بهؤلاء الأبطال ونسعى جاهدين

للحفاظ على صحتهم حتى يتمكنوا من تقديم تجارب لا تُنسى لضيوفنا.



أين ترون فرص كبيرة في الخطط التي أعلنت عنها الحكومات محلياً؟



في الحقيقة نحن ننظر إلى خارطة السياحة السعودية بفخر وإعجاب، فما يتحقق حالياً هو معجزة لطالما تمنينا تحقيقها. فتكونت خطط المملكة العربية السعودية من ثلاث أجزاء كالتالي: تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية في جميع المرافق العامة، وتخصيص الخطوط الساخنة لتوفير الاتصال المباشر مع المواطنين والمقيمين، وإنشاء مراكز الفحص الشامل تحت إشراف وزارة الصحة، كذلك قدمت الحكومة الدعم المادي للقطاع الخاص من خلال طرح برنامج ساند لتعويض موظفي القطاع الخاص المتضررين من الأزمة فتحملت الحكومة 60% من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، كما قامت بتأجيل بعض المدفوعات الحكومية المطلوب من القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، فساهمت كل تلك الجهود بدعم قطاع السياحة والترفيه كأحد القطاعات المتضررة. وعلى الرغم من التعليق المؤقت لبعض الأنشطة في بعض المناطق، وتعطّل الرحلات الدولية، فوجئنا بخطط متكاملة وحملات تسويقية قوية من

قِبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. فكانت حملة "تنفس" خطوة مُشجعة

منحت الفنادق دفعة إلى الأمام وشجّعت سكّان المملكة على وضع برامجهم السياحية محلياً بما يتوافق مع "الواقع الجديد".

فمثلًا ركزت وزارة السياحة على عدد كبير من الوجهات التي لم تكن تحت المجهر سابقاً، لتغطي بذلك كل ما قد يجذب المواطن كالمساحات الخضراء والجبال و

المنتزهات التي لا تُحصى، هذا بجانب عدد كبير من المواقع التراثية والأثرية والأسواق

ذات التاريخ العريق. كما تم تطوير المناطق السياحية والمرافق الخدمية على الوجه الأمثل مع مراعاة كل

التدابير الصحية، لذا نحن سُعداء بالفرص الكبيرة المتاحة في المملكة العربية السعودية، ونتمنى أن تُعمم تجربة المملكة على الدول الشقيقة

لإنعاش السياحة الداخلية بإعادة استقطاب المسافرين المحليين ومن ثم الدوليين - بمجرد عودة الحياة الطبيعية.

يكمن التحدي الآن في وضع استراتيجية للتعافي وهذا ما قامت به حكومة المملكة بالفعل. ونحن نتطلع حالياً إلى استعادة ثقة المسافرين وهو

أمرًا بالغ الأهمية في المرحلة الحالية، لذلك نتوقع من الهيئات السياحية المحلية في كل دول الخليج والمشرق العربي إطلاق

خطط عودة شاملة وحملات تسويقية قوية لدعم مرحلة "عودة السياحة".



متى تتوقعون العودة لنسب إشغال اعتيادية وهل تعتزم راديسون دعم تواجدها في

المملكة على الرغم من التحديات الحالية؟



من الصعب علينا توقع نهاية للوباء وبالتالي يصعب علينا توقع توقيت عودة نسب الإشغال الطبيعية، فذلك أصبح مرهوناً بمدى السيطرة على انتشار الوباء وتفاعل المجتعمات مع أي تغيير قد يطرأ، لذا واجبنا هو الاستعداد الدائم لتكييف عملياتنا واستراتيجيتنا بما يوائم الظروف المُتغيرة.

أما بالنسبة للافتتاحات، تلتزم مجموعة فنادق راديسون بخططها القوية والطموحة في المملكة العربية السعودية فنحن نهدف إلى تعزيز مكانة راديسون في المملكة من خلال طرح علامات تجارية جديدة، واستهداف أسواق جديدة، واستقطاب فئات متنوعة من

الجمهور.

مع بداية سبتمبر، سوف نفتتح أول فندقين للعلامة التجارية "بارك إن باي راديسون" في جدة والرياض. تستهدف هذه العلامة التجارية

مسافري الترفيه والأعمال الذي يتطلعون إلى تكلفة أقل مع الحصول على خدمات فندقية راقية.

ومع بداية 2021 سوف نفتتح أول فندق للعلامة التجارية "راديسون" في الرياض. يقع الفندق الجديد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي

ليكن بذلك خياراً مثاليًّا للمسافرين من رجال الأعمال ومسافري الترفيه. يتألف الفندق من 471 وحدة ما بين

غرف وفلل وشقق فندقية لتلبية احتياجات الذين يتطلعون إلى وحدات أكبر أو وحدات إقامة طويلة.



كما نعتزم افتتاح أفخم فنادقنا في العاصمة الرياض، وهو فندق مانسارد الرياض، راديسون كوليكشن. سوف يلبي الفندق احتياجات

المسافرين بغرض الأعمال من خلال

140 غرفة فندقية و27 شقة خدمية و24 فيلا تضم كل وحدة ثلاث غرف نوم، كما يقدم الفندق مجموعة كبيرة من المأكولات العربية

والإيطالية والفرنسية في مطاعم ومقاهي فاخرة، هذا بالإضافة إلى مرافق الاجتماعات والمناسبات التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع.

راديسون كوليكشن هي علامة تجارية فندقية راقية تقدم تجارب استثنائية بطابع مختلف. ونحن نعتبر الرياض مدينة مثالية لاحتضان هذه

العلامة التجارية الفاخرة. وسنكمل العام بافتتاح فندق راديسون بلو الرياض قرطبة

وراديسون بلو مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى فندق راديسون القريات، وأخيراً فندق راديسون

مكة، وفندقين إضافيين للعلامة التجارية "بارك إن باي راديسون" في مكة. ليصبح لدينا بذلك أكثر من 40 فندق و مايزيد عن 10,000

غرفة قيد التشغيل والتطوير في المملكة العربية السعودية.