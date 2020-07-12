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الأحد 12 Jul 2020 05:00 م

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229 مليون ريال لتطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة السعودية

أعلنت أمانة محافظة جدة عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229 مليون ريال بطول 2,8 كيلومتر، ويهدف إلى تطوير مايزيد عن 180 ألف متر مربع بمنطقة المشروع .

229 مليون ريال لتطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة السعودية
229 مليون ريال لتطوير الواجهة البحرية لمدينة جدة السعودية

وقالت أمانة محافظة جدة في بيان إن المشروع يأتي ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية .
ووُقّع العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية لتطوير الواجهة البحرية، حيث تصل مدة تنفيذ المشروع ل ٣٠ شهراً ، حيث سيُعاد تنفيذ الطريق وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير ومجسمات وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية وشاطئ رملي للسباحة ومناطق استثمارية .

يذكر أن الواجهة البحرية تمتد بطول 4,500 م تمتد من دوار النورس وصولاً إلى شارع جابر بن الحارث، وبمساحة تقدر 730,000 مربع وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 120 ألف نسمة.

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